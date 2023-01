BBB 23: Veja quem são os participantes com mais seguidores no Instagram

O Big Brother Brasil 23 começa nesta segunda-feira, 16, com a expectativa de mais uma temporada com a dinâmica entre famosos e anônimos. Por depender da votação do público para seguir na competição, alguns brothers e sisters que estão no "Camarote" chegam com uma pequena vantagem por ter milhões de seguidores nas redes sociais.

LEIA TAMBÉM: Que horas começa o BBB 23? Entrada dos participantes não será transmitida ao vivo

Quem entra com uma grande base de fãs, é o Fred, do canal Desimpedidos. Ele tem 9,5 milhões de seguidores no Instagram, seguido pelo cantor MC Guimê com 8,3 milhões e a jogadora de vôlei Key Alves com 7,1 milhões.

Até agora, os participantes do grupo Pipoca já ganharam milhares de seguidores. Entre os mais seguidos, estão a maquiadora Marília com 939 mil seguidores, a biomédica Paula, que participou da casa de vidro, com 519 mil e o fazendeiro Gustavo com 465 mil.

As edições anteriores do programa mostraram que entrar com um número alto de seguidores no Instagram não é garantia de vitória do programa. Jade Picon, Viih Tube, Naiara Azevedo e outros famosos não chegaram na final do programa mesmo com milhões de seguidores nas redes sociais.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: veja duplas formadas, dinâmica da semana e horário de estreia

Participantes do BBB 23 com mais seguidores do Instagram

Fred - 9,5 milhões de seguidores

Instagram: @fred

Mc Guimê - 8,4 milhões de seguidores

Instagram: @mcguime

Key Alves - 7,1 milhões de seguidores

Instagram: @keyalves

Gabriel Santana - 2,3 milhões de seguidores

Instagram: @gbielsantana

Bruna Griphao - 3 milhões de seguidores

Instagram: @brunagriphaoo

Aline Wirley - 971 mil seguidores

Instagram: @alinewirley

Marília Miranda - 939 mil seguidores

Instagram: @mariliamakeupoficial

Marvvila - 744 mil seguidores

Instagram: @marvvila

Paula - 519 mil seguidores

Instagram: @paulafreitasr_

- (TV Globo/Divulgação)

Gustavo - 486 mil seguidores

Instagram: @gustavo_benedetii

Fred Nicácio - 427 mil seguidores

Instagram: @frednicacio

Gabriel - 401 mil seguidores

Instagram: @vulgofop

- (TV Globo/Divulgação)

Larissa Santos - 362 mil seguidores

Instagram: @larisantosbe

Domitila Barros - 277 mil seguidores

Instagram: @domitila_barros

Antonio 'Cara de Sapato' JR - 226 mil seguidores

Instagram: @caradesapato

Cezar - 108 mil seguidores

Instagram: @cezar.black

Bruno Nogueira - 94,2 mil seguidores

Instagram: @brunornogueira

Tina - 91,3 mil seguidores

Instagram: @tinacalamba

Amanda - 86,6 mil seguidores

Instagram: @ameirelles

Ricardo - 71,2 mil seguidores

Instagram: @rickcamargo

Sarah Aline - 70,7 mil seguidores

Instagram: @saa_aline

-

Cristian - 52,5 mil seguidores

Instagram: @cristianvanelli

Que dia começa o BBB 23?

O BBB 23 estreia oficialmente na segunda-feira, 16, depois da novela Travessia, na TV Globo.

Qual o valor do prêmio do BBB 23?

Com os patrocinadores milionários, a expectativa é que o prêmio pago para o vencedor do reality aumente na edição deste ano. Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, o valor deve aumentar ao longo da temporada. Nos anos anteriores, o prêmio do BBB foi de R$ 1,5 milhão sem reajustes.