Polícia Federal proíbe gravações de 'Aeroporto - Área Restrita' no RJ

A Polícia Federal determinou a suspensão das gravações da oitava temporada do programa "Aeroporto – Área Restrita", alegando que a presença de equipes de filmagem é incompatível com as normas das Áreas Restritas de Segurança (ARS). A decisão abriu uma polêmica envolvendo a PF, a Receita Federal e a produtora Moonshot.

Segundo a Moonshot, a PF cassou as credenciais da equipe nos aeroportos de Viracopos (SP), Galeão (RJ) e Pinto Martins (CE), além de negar autorizações para filmagens em áreas restritas do Aeroporto de Guarulhos (SP).

A produtora afirma que a temporada vinha sendo gravada desde dezembro de 2025 com o "apoio e participação ativa" de órgãos como Anvisa, Vigiagro, Ibama, Receita Federal, polícias militares de São Paulo e do Rio de Janeiro, além das concessionárias Fraport e RIOgaleão.

Além do mais, a Moonshot contesta o argumento de risco à segurança. Em nota divulgada pelo UOL, diz que a justificativa não se sustenta diante do histórico do programa.

"Ao longo de sete temporadas consecutivas, produzidas desde 2016, a Polícia Federal analisou e aprovou as credenciais de todos os profissionais envolvidos na produção do programa 'Aeroporto: Área Restrita', permitindo a realização integral das filmagens sem que tenha sido registrado qualquer incidente ou comprometimento da segurança aeroportuária", afirmou a produtora.

A controvérsia ganhou tom institucional após declarações do presidente da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Unafisco), também divulgadas pelo UOL. Para Kleber Cabral, a proibição teria relação com uma disputa entre os órgãos.

"Esse programa tem despertado um ciúme institucional horroroso por parte da Polícia Federal. [O programa] dá muito mais ênfase à área de bagagem, onde trabalha a Receita Federal. Mostra outros órgãos, os protagonistas são o pessoal da Receita", afirmou.

Já a Polícia Federal sustenta que a medida segue normas legais e regulatórias. Em comunicado, a instituição afirma que proibiu o acesso ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - sem citar os outros apontados pela Moonshot - em razão do "estrito cumprimento" das regras que regem a segurança da aviação civil.

"As Áreas Restritas de Segurança são classificadas como zonas prioritárias de risco, sujeitas a rigorosos controles de acesso, limitados exclusivamente a pessoas com necessidade operacional ou funcional, não se enquadrando atividades de entretenimento ou produção audiovisual nesse critério", disse, em nota.

A PF também cita o Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil (PNAVSEC) e normas da Anac, que vedam o registro de imagens de procedimentos, fluxos e infraestruturas sensíveis.

"A Polícia Federal esclarece, ainda, que não participa do referido programa televisivo há vários anos, tendo adotado, de forma reiterada e consistente, o entendimento institucional pelo indeferimento de solicitações dessa natureza", complementou.

No posicionamento oficial, a Polícia Federal nega qualquer disputa institucional e afirma respeitar as atribuições da Receita Federal. Ressalta, porém, que a responsabilidade constitucional pela supervisão da segurança aeroportuária cabe à PF, especialmente nas Áreas Restritas de Segurança, inclusive em recintos alfandegados.