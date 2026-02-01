Corinthians derrota o Flamengo e leva o 2º título da Supercopa do Brasil

O Corinthians venceu o Flamengo por 2 a 0 neste domingo, 1º de fevereiro, em partida válida pela Supercopa do Brasil.

O Flamengo garantiu vaga na decisão após vencer a última edição do Campeonato Brasileiro. O Corinthians participa como campeão da Copa do Brasil. A edição 2026 da Supercopa colocou frente a frente os dois vencedores das principais competições nacionais do ano anterior. O clube carioca buscou o tetracampeonato e tenta ampliar sua vantagem como o maior vencedor do torneio. Já o Corinthians tentou conquistar o segundo título da Supercopa.

Como foi o jogo?

Mesmo com o cenário de pressão, o Corinthians entrou em campo com a escalação considerada ideal na Supercopa. A única mudança foi na defesa, onde Gabriel Paulista, recém-contratado, formou dupla com Gustavo Henrique. Foi justamente o zagueiro estreante quem marcou o primeiro gol da partida, aos 26 minutos do primeiro tempo.

Após abrir o placar, o time paulista passou a controlar o jogo e ocupou com mais frequência o campo ofensivo. Nos minutos finais da primeira etapa, os jogadores corintianos reclamaram de uma possível agressão de Jorge Carrascal sobre Breno Bidon. O árbitro, no entanto, não assinalou infração no momento, apesar da expectativa por revisão do VAR.

Na volta do intervalo, antes mesmo do reinício da partida, o árbitro Rafael Klein revisou o lance no monitor. As imagens mostraram Carrascal atingindo o rosto do jogador do Corinthians com um tapa, e o colombiano foi expulso após a checagem.

Com superioridade numérica, o Corinthians intensificou a pressão. Aos 14 minutos da segunda etapa, Yuri Alberto quase ampliou após cruzamento. Ele finalizou diante de Rossi, que defendeu. Memphis tentou no rebote, mas também parou no goleiro. Na sequência, o atacante holandês balançou a rede, mas a arbitragem anulou o gol por impedimento de Yuri Alberto no início da jogada.

A vantagem numérica deu mais controle ao Corinthians, que conseguiu neutralizar as tentativas de empate do Flamengo. Já nos acréscimos, Yuri Alberto teve nova chance e acertou a trave. Na sequência da partida, em outro contra-ataque, o camisa 9 saiu livre, aplicou um chapéu em Rossi e completou de cabeça para definir o placar.

Qual é o valor do prêmio da Supercopa?

O vencedor da disputa receberá US$ 1 milhão, equivalente a R$ 5,26 milhões na cotação atual, valor repassado pela Conmebol à CBF.

*Mais informações em breve.