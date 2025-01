BBB 25: primeira Prova do Líder dará acesso a quarto diferente; saiba como será a dinâmica

A primeira Prova do Líder do BBB 25 acontece nesta quinta-feira, 16, e marca o início oficial das estratégias e alianças dentro do reality. Tadeu Schmidt comandará a disputa, que será realizada em duplas, respeitando a nova dinâmica do programa.

Os integrantes da dupla vencedora dividirão a liderança e todas as vantagens que o posto oferece. Serão, dessa forma, dois líderes. E eles irão para um espaço diferente do Quarto do Líder dos anos anteriores: a estreia dos novos aposentos, mantidos em segredo até agora, serão revelados nesta quinta.

No Big Day, Tadeu revelou algumas pistas: "não vai ter Quarto do Líder, vai ter mais do que um quarto para o Líder! Vai ter uma coisa além! E é só isso que eu posso dizer, porque só vamos mostrar os aposentos na primeira liderança"

O que esperar da primeira liderança?

A formação de duplas para a prova adiciona uma camada extra de emoção, já que o desafio exigirá cooperação e confiança entre os participantes. Além disso, a liderança compartilhada pode gerar conflitos e alianças inesperadas, o que impacta diretamente o rumo do jogo logo na primeira semana.

A organização do BBB ainda não revelou como será a prova do Líder. Enquanto o público aguarda para descobrir qual será a dinâmica da prova, as expectativas estão altas para entender como os novos aposentos vão funcionar.

Como acompanhar?

A Prova do Líder será transmitida ao vivo nesta quinta-feira, durante o programa. Na TV Globo, o reality começa a partir das 22h25 (horário de Brasília).

Onde assistir o BBB 25?

O BBB 25, como nas edições anteriores, será apresentado diariamente na TV aberta e no canal Multishow. Além da tradicional transmissão ao vivo, o programa estará disponível também para assinantes Globoplay em dois formatos: câmeras ao vivo e a edição apresentada na TV.

Horários do BBB 25 na Globo

O BBB 25, um dos realities mais aguardados do Brasil, será transmitido na TV Globo em horários fixos ao longo da semana. Confira:

Segunda-feira: 22h25

22h25 Quarta-feira: 22h25 (em dias de futebol, começa mais tarde)

22h25 Sexta-feira: 22h25

Sábado: 22h25

22h25 Domingo: 23h10, após o Fantástico

Como assistir ao BBB 25 online e na TV

Além da transmissão na TV Globo, o BBB 25 pode ser acompanhado de várias formas: