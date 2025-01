BBB 25: qual a dinâmica de votação da semana? Veja detalhes

Nesta quinta-feira, 16 de janeiro, os brothers da casa mais vigiada do Brasil consagraram o novo Líder da semana. Aline e Vinicius conquistaram a Primeira Prova do Líder do BBB 25.

A dupla superou a pressão ao desconectar os fios certos durante a dinâmica e, em seguida, usou agilidade e raciocínio rápido para abrir os cadeados e resolver o quebra-cabeça. A disputa foi marcada por muita tensão e emoção! A etapa final envolveu as duplas Aline e Vinícius, e Camilla e Thamiris.

A equipe baiana se destacou pela agilidade e conquistou a liderança, garantindo imunidade e acesso ao espaço do líder, uma novidade desta edição do programa.

Como será a dinâmica da semana?

A semana promete ser de muita agitação na casa mais vigiada do Brasil! Tadeu Schmidt revelou os detalhes da dinâmica do BBB 25.

Nesta quinta-feira, 16, ocorreu a primeira Prova do Líder. A dupla vencedora terá o poder de vetar outra dupla da próxima prova e emparedar mais uma.

Nesta sexta-feira, 17, os Líderes irão escolher três duplas como alvo para sua segunda indicação, caracterizando uma superliderança, segundo Tadeu Schmidt.

Já sábado, 18, acontece a Prova do Anjo e, no domingo acontecerá a formação do primeiro Paredão da temporada, que será Triplo, com direito a Contragolpe e Prova Bate e Volta. Na terça-feira, 21, a primeira dupla será eliminada do jogo.

Quem ganhou a Prova do Líder?

Aline e Vinicius ganharam Primeira Prova do Líder do BBB 25

Quem ficou na Xepa?

Para a Xepa, foram escolhidas as duplas: Arleane e Marcelo, Vitória Strada e Mateus, Edilberto e Raissa, Diogo Almeida e Vilma, João Gabriel e João Pedro, Gracyanne Barbosa e Giovanna, Maike e Gabriel, Diego Hypolito e Daniele Hypolito.

Na Xepa, os jogadores têm opções limitadas de comida para comprar no mercado da semana. Feijão, arroz, ovo, goiabada, rapadura, fígado, língua de boi e mais. É comum repetirem o mesmo prato por vários dias ou até ficarem sem comida, já que tudo é pago com as estalecas do grupo. Para complicar ainda mais, o preço dos produtos na Xepa é muito mais caro que o do VIP.

Quem ficou no VIP?

Os líderes puderam escolher as quatro duplas que vão aproveitar as mordomias da sala VIP. Os escolhidos foram: as irmãs Thamiris e Camilla, o genro Guilherme e a sogra Delma, e as amigas Eva e Renata.

Os escolhidos pelo Líder para o VIP têm direito a filé mignon, alcatra, bacon, peito de frango, temperos, farinha e mais. Eles também podem entrar no Quarto do Líder para dormir no conforto e planejar o jogo com os aliados.