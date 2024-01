BBB 24: quem ganhou a Prova do Anjo hoje?

Ao fim da segunda semana do 'BBB 24', mas ainda em "modo turbo", a Prova do Anjo será novamente realizada em uma sexta. Ontem aconteceu a Prova do Líder, que consagrou Matteus, o cawboy do Allegrete.

Quem ganhar a dinâmica que acontece na tarde desta sexta-feira, 19, além de ganhar a imunidade, poderá imunizar um outro participante. Com 23 jogadores, o reality show vai ficar mais vazio no domingo, 21, dia de eliminação.

Quem ganhou a Prova do Anjo hoje?

A Prova do Anjo ainda ainda deve acontecer.

Quem ficou no Monstro?

Após a prova, o Anjo poderá colocar dois participantes no Monstro.

Quem ganhou a Prova do Líder?

A quarta prova do Líder do BBB 24 aconteceu no quinta-feira, 18. Quem venceu foi o cawboy do Allegrete, Matteus. A prova reuniu sorte e agilidade dos participantes

