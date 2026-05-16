Criança atacada por onça-parda em Goiás passa por cirurgia plástica restauradora

A menina de 8 anos atacada por uma onça-parda na região da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, na última quinta-feira, 14, passou por cirurgia plástica reparadora no rosto na sexta-feira, 15. O acidente ocorreu enquanto o grupo retornava de uma trilha no sítio particular Cordovil, localizado no Santuário Volta da Serra.

A família, que mora no Distrito Federal, estava em Alto Paraíso de Goiás para celebrar o aniversário da criança.

O procedimento realizado em Brasília ocorreu sem complicações. De acordo com a família e a equipe médica, o estado de saúde da menina é estável, embora ainda não exista previsão de alta.

No momento do acidente, a mãe entrou na frente da filha para afastar o animal e sofreu um arranhão no braço. Mãe e filha receberam vacina antirrábica.

Depois dos primeiros socorros no Hospital Municipal de Alto Paraíso, a menina precisou ser transferida de ambulância para Brasília, em um percurso de cerca de 230 quilômetros.

Inicialmente levada ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), ela foi encaminhada posteriormente ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran), referência em cirurgia plástica.

Segundo avaliações preliminares, a paciente perdeu parte da pele do rosto, mas as lesões foram superficiais e não há indícios de perda óssea.

A equipe médica ainda decidirá se ela permanecerá no Hran ou se retornará ao Hospital de Base para tratar um braço quebrado.

Turismo e vida selvagem

O Santuário Volta da Serra informou que acompanha o caso e afirmou que a onça-parda estava sobre uma árvore quando foi vista. Segundo nota da administração do local, a criança recebeu atendimento imediato.

A Secretaria Municipal de Saúde de Alto Paraíso de Goiás, também informou ter prestado suporte desde a chegada da criança ao hospital, com pronto atendimento rápido e transferência para a capital federal.

O comunicado da prefeitura também destaca um alerta de especialistas. A onça-parda possui comportamento predominantemente arredio, e reações defensivas podem acontecer diante de aproximações inesperadas, especialmente em áreas de mata preservada.

Para Marcello Clacino, turismólogo e coordenador do Busca e Salvamento da Chapada dos Veadeiros, a presença de animais silvestres de grande porte é uma característica natural de regiões de preservação ambiental.

“A ocorrência de fauna silvestre representa um importante indicativo de equilíbrio ecológico e conservação do bioma Cerrado. A presença desses animais integra a dinâmica natural desses ecossistemas e exige atenção permanente às orientações de segurança durante atividades de turismo de natureza e aventura”, afirmou.

Após o incidente, o Santuário informou que já está realizando a revisão e o reforço dos protocolos de visitação, sinalização e orientação preventiva aos visitantes, em alinhamento com profissionais especializados e órgãos competentes.

A instituição afirmou que mantém colaboração integral com as autoridades responsáveis pelo acompanhamento do caso.