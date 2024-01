BBB 24: Matteus é o novo Líder

A quarta prova do Líder do BBB 24 aconteceu no quinta-feira, 18. Quem venceu foi o cawboy do Allegrete, Matteus. A prova reuniu sorte e agilidade dos participantes

A Prova foi dividida em três etapas. A disputa começou com os brothers parando, cada um, à frente de um celular. Os participantes que, ao clicar na tela, encontrassem um vídeo, seguiam na prova.

Na segunda etapa, os brothers que passaram da primeira fase, foram para uma prova em que tinham três bolas para jogar e tentar somar o maior número de pontos. Matteus, Pitel e Alane foram os três participantes que tiveram as maiores pontuações.

Na última fase, os três tinham que, pendurados por um cabo, tentar coletar o maior número de moedas em uma piscina de bolinhas. Ao fim, Matteus levou a melhor, com 16 moedas.

Quem ficou na Xepa?

Na Xepa, ficaram Yasmin, Wanessa, Nizam, Fernanda, Pitel, Beatriz, Leidy Elin, MC Bin Laden, Luigi, Raquele, Michel, Giovanna, Marcus Vinicius.

Quem ficou no VIP?

No VIP, além do Líder Mateus, ficaram Vanessa Lopes, Isabelle, Davi, Juninho, Deniziane, Rodriguinho, Lucas Henrique, Vinicius e Alane.

Os escolhidos pelo Líder para o VIP têm direito a filé mignon, alcatra, bacon, peito de frango, temperos, farinha e mais. Eles também podem entrar no Quarto do Líder para dormir no conforto e planejar o jogo com os aliados.

