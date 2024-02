BBB 24: entenda as confusões da madrugada desta quinta-feira

Nas últimas semanas, os fãs do Big Brother Brasil (BBB) 24 têm reclamado da falta de agitação nesta edição do reality. No entanto, os conflitos que ocorreram na madrugada desta quinta-feira, 1, indicaram que a 'calmaria' pode estar com os dias contados na casa mais vigiada do país.

Embora os brothers tenham curtido bastante a festa que contou com shows de Gloria Groove e Xanddy Harmonia, uma nova briga estremeceu ainda mais as relações no jogo, após a briga entre Alane e Fernanda na quarta-feira, 31.

Discussão entre os brothers

Davi quis tirar satisfações com Lucas Henrique sobre 'coisas' que o brother estava dizendo a respeito dele aos demais participantes. A confusão começou quando ele afirmou que o motorista era falso por fazer comentários absurdos sobre os outros e, depois, fugir da responsabilidade ao dizer que não se lembrava.

O baiano acabou chamando o professor de fofoqueiro e começaram a trocar ofensas durante a festa. A situação se intensificou quando MC Bin Laden entrou na discussão em defesa de Lucas Henrique, anteriormente ele afirmou que Davi precisava 'tomar um esculacho'.

Durante a briga, Davi ficou irritado com a interferência do funkeiro e o chamou de 'manipulador'. O cantor rebateu: "Você é manipulador, seu moleque, mentiroso".

Para piorar o clima, Davi usou a expressão 'calabreso' contra Lucas Henrique, que se sentiu ofendido. Enquanto outros participantes ficaram confusos com a declaração.

oq o bin laden fez pode muito bem configurar como agressao pelo simples fato de ele começar a tacar a cara no davi o davi tava com a porra de um OCULOS que podia ter quebrado e gerado lesões bem sérias nos dois BIN LADEN EXPULSO#BBBB24 @boninho @bbb pic.twitter.com/qEWIHbw6Mi — vivi 🍉 · 🚗 · 🏹 (@euviarte) February 1, 2024

Diante da situação, outros brother interferiram e separaram o trio, dando fim à briga. Isabelle tentou acalmar Davi e o levou para o Quarto Fada e o impediu de voltar a festa. Por outro lado, na pista de dança, Lucas Henrique disse aos demais brother que foi vítima dos ataques de Davi e que não estava a fim de briga. Já Bin Laden afirmou que Davi queria ofender o professor com o termo 'Calabreso', mas depois voltou atrás ao discordar que o rival tenha sido gordofóbico.

Davi também foi questionado sobre os outros concorrentes sobre o significado de 'calabreso' e afirmou que não tinha a intenção de agredir Lucas Henrique.

O Davi mandando a Leidy pesquisar no Google Oq é CALABRESO KKKKKKKKK#BBB24 pic.twitter.com/xKHIxfeibN — Big Brother Brasil 24 Notícias (@bbb24newsx) February 1, 2024

A tensão entre os participantes diminuiu depois que a maioria voltou para festa e aproveitou a apresentação de Xanddy Harmonia.

Novo casal?

Próximo à pista de dança, MC Bin Laden começou a conversa com Giovanna, dando detalhes sobre a confusão. No entanto, não demorou muito para mudar o foco da conversa. Desde o início das investidas, a participante deixou claro que não estava interessada em formar um casal dentro da casa.

Apesar disso, Bin Laden não se deixou desanimar e persistiu na abordagem, ganhando até um selinho. A resposta imediata foi: "Eu falei que é só, é só. Por ora".

Em seguida, o funkeiro ganhou confiança para não desistir e continuou próximo à sister. Além de mais selinhos, ele chegou a propor um beijo com Giovanna debaixo do edredom.

E as reviravoltas não pararam por aí: Leidy Elin confessou a MC Bin Laden que também deu um selinho em Juninho. No entanto, logo em seguida, ele sumiu.

