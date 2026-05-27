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Evento em SP vai reunir Visa, IBM, AWS e outros para discutir a nova infraestrutura financeira

Evento discute futuro do sistema financeiro, enquanto reúne arte digital e conteúdos educacionais ligados e tecnologia blockchain e Inteligência Artificial

Smart city and Meta verses concept, Motion Futuristic Neon light with Aerial view modern cityscape for data network connection technology concept, blockchain decentralized technology concept, global communication technology concept (Getty Images/Reprodução)

Smart city and Meta verses concept, Motion Futuristic Neon light with Aerial view modern cityscape for data network connection technology concept, blockchain decentralized technology concept, global communication technology concept (Getty Images/Reprodução)

Cointelegraph
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Publicado em 27 de maio de 2026 às 09h33.

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São Paulo recebe, nos dias 1 e 2 de junho, uma nova edição do TokenNation, encontro voltado a debates sobre inteligência artificial, tokenização, blockchain e infraestrutura financeira digital.

O evento ocorre em meio ao avanço das discussões sobre ativos digitais no sistema financeiro brasileiro e à ampliação do interesse institucional por aplicações ligadas à tokenização e automação financeira.

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Nos últimos meses, bancos, fintechs e empresas de tecnologia passaram a intensificar projetos relacionados a ativos tokenizados, stablecoins e integração de sistemas baseados em blockchain.

O movimento ocorre paralelamente ao avanço das discussões regulatórias envolvendo ativos digitais no Brasil, incluindo iniciativas ligadas ao tokenização e às regras para prestadores de serviços de ativos virtuais.

A programação do encontro prevê painéis sobre tokenização de ativos reais, pagamentos digitais, inteligência artificial aplicada ao setor financeiro e infraestrutura blockchain. O debate também deve abordar temas ligados à compliance, governança, interoperabilidade entre sistemas financeiros e automação operacional.

Entre as empresas e instituições confirmadas estão Visa, Banco Inter, B3, Itaú Unibanco, Bradesco, Binance, Coinbase, Ripple, Circle, Chainlink, Solana, Polygon Labs, Tether, Mercado Bitcoin, IBM, Google Cloud, AWS, Oracle, Deloitte, Fireblocks, Hashdex e OKX.

Nova fase do mercado

Segundo Marco Antonio Affonseca, o mercado vive uma fase de maior aproximação entre instituições tradicionais e empresas ligadas à economia digital. “As empresas agora discutem estratégia, eficiência operacional, infraestrutura financeira e novos modelos de receita baseados em ativos digitais e IA”, afirmou.

Parte das discussões deve se concentrar no avanço da tokenização dentro do mercado financeiro tradicional. O tema ganhou espaço após o crescimento das emissões de ativos digitais lastreados em recebíveis, crédito privado e instrumentos financeiros tokenizados no Brasil.

Especialistas do setor avaliam que o interesse institucional ocorre em um momento de busca por maior eficiência operacional e redução de custos em processos financeiros. Ao mesmo tempo, analistas apontam que o mercado ainda enfrenta desafios relacionados à interoperabilidade, segurança jurídica e padronização regulatória.

Além das discussões voltadas ao setor financeiro, o encontro também prevê atividades ligadas à economia criativa, cultura digital e formação de profissionais para o mercado de tecnologia.

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