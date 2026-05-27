Evento em SP vai reunir Visa, IBM, AWS e outros para discutir a nova infraestrutura financeira

São Paulo recebe, nos dias 1 e 2 de junho, uma nova edição do TokenNation, encontro voltado a debates sobre inteligência artificial, tokenização, blockchain e infraestrutura financeira digital.

O evento ocorre em meio ao avanço das discussões sobre ativos digitais no sistema financeiro brasileiro e à ampliação do interesse institucional por aplicações ligadas à tokenização e automação financeira.

Invista com os especialistas do BTG Pactual unindo performance e proteção de patrimônio. Acesse a Carteira Reserva de Valor no app da Mynt e ganhe cashback de R$ 50 com o cupom FOM26

Nos últimos meses, bancos, fintechs e empresas de tecnologia passaram a intensificar projetos relacionados a ativos tokenizados, stablecoins e integração de sistemas baseados em blockchain.

O movimento ocorre paralelamente ao avanço das discussões regulatórias envolvendo ativos digitais no Brasil, incluindo iniciativas ligadas ao tokenização e às regras para prestadores de serviços de ativos virtuais.

A programação do encontro prevê painéis sobre tokenização de ativos reais, pagamentos digitais, inteligência artificial aplicada ao setor financeiro e infraestrutura blockchain. O debate também deve abordar temas ligados à compliance, governança, interoperabilidade entre sistemas financeiros e automação operacional.

Entre as empresas e instituições confirmadas estão Visa, Banco Inter, B3, Itaú Unibanco, Bradesco, Binance, Coinbase, Ripple, Circle, Chainlink, Solana, Polygon Labs, Tether, Mercado Bitcoin, IBM, Google Cloud, AWS, Oracle, Deloitte, Fireblocks, Hashdex e OKX.

Nova fase do mercado

Segundo Marco Antonio Affonseca, o mercado vive uma fase de maior aproximação entre instituições tradicionais e empresas ligadas à economia digital. “As empresas agora discutem estratégia, eficiência operacional, infraestrutura financeira e novos modelos de receita baseados em ativos digitais e IA”, afirmou.

Parte das discussões deve se concentrar no avanço da tokenização dentro do mercado financeiro tradicional. O tema ganhou espaço após o crescimento das emissões de ativos digitais lastreados em recebíveis, crédito privado e instrumentos financeiros tokenizados no Brasil.

Especialistas do setor avaliam que o interesse institucional ocorre em um momento de busca por maior eficiência operacional e redução de custos em processos financeiros. Ao mesmo tempo, analistas apontam que o mercado ainda enfrenta desafios relacionados à interoperabilidade, segurança jurídica e padronização regulatória.

Além das discussões voltadas ao setor financeiro, o encontro também prevê atividades ligadas à economia criativa, cultura digital e formação de profissionais para o mercado de tecnologia.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok