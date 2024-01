BBB 24: entenda a briga entre Fernanda e Alane que agitou o reality nesta quarta

O clima no Big Brother Brasil (BBB) 24 está intenso nesta quarta-feira, 31, com a briga entre as sisters Alane e Fernanda. A cena ganhou repercussão nas redes sociais e deixou alguns fãs do reality curiosos sobre o motivo do conflito.

Os atritos entre as duas começaram quando Fernanda reagiu às provocações da rival e fez insinuações sobre o seu corpo. "Você não precisa usar essa roupinha bonitinha de frufru, meu amor. Você está toda vestida", disse.

Em seguida, Alane questionou: "Eu não estou vestida, eu sou assim. Eu ser assim te incomoda?". Já Fernanda rebateu: "Tá meio molenguinha aí. Tá precisando fazer exercício, mais do que ficar malhando a língua".

Diante da provocação, Alane acusa a sister de atitude preconceituosa com seu corpo e enfatiza que ela e Fernanda não são amigas.

"Eu não sou amiga de gente que julga o corpo das pessoas dessa forma", disse Alane, indignada. "Está incomodada? Eu jamais julgaria o seu corpo!", reagiu a bailarina ao se defender das críticas.

Por outro lado, a discussão entre as duas piora e Alane eleva o tom de voz contra a outra: "Você me respeita! Você me respeita! Eu não vou falar do seu corpo."

"Está gritando por quê? Quer chorar, chora bonequinha. Mostra o seu desespero!", falou Fernanda.

A briga chamou a atenção dos participantes do BBB. MC Bin Laden, Raquele e Matteus entraram no meio para separar as mulheres, mas as duas insistem em discurtir e saem para o jardim para continuar trocando ofensas.