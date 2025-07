Bauducco cria 'Loja Playstation' em São Paulo e oferece teste em console de última geração

Quem quiser testar o mais novo console do PlayStation 5 — e ainda concorrer a uma viagem exclusiva para a Califórnia, para visitar os estúdios da marca — já tem uma parada neste fim de semana.

A Bauducco, líder na categoria de cookies (Nielsen 2023), inaugurou uma fachada especial na loja localizada na rodovia Castelo Branco, em São Paulo. A ativação marca a parceria da marca com a PlayStation, e oferece alguns benefícios para quem visitá-la.

A loja-modelo, já reconhecida como um espaço físico de experiências, foi transformada com decoração temática que remete aos elementos icônicos da PlayStation. Dentro do local, há ainda uma estação da última geração do console videogame, o PS5 Pro, disponível para interação dos visitantes.

Um dos principais destaques do console é a nova tecnologia PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), a resposta da Sony ao DLSS da Nvidia e ao FSR da AMD, projetada para melhorar a qualidade de imagem e as taxas de quadros nos jogos. O modelo conta, ainda, com upscaling com inteligência artificial.

Viagem exclusiva e PS5 de graça

A ativação no varejo também destaca a promoção Bauducco Cookie Dourado, que oferece prêmios voltados à comunidade gamer, como consoles PS5 e uma viagem exclusiva para a Califórnia, para visitação dos estúdios PlayStation.

Os cookies com embalagem especial estão disponíveis na entrada da loja. A promoção é válida até o fim de julho.