Bauducco firma patrocínio com Allianz Parque e amplia presença no entretenimento

A Bauducco firmou uma parceria de um ano com o Allianz Parque, integrando sua estratégia de brand experience a um dos principais espaços de entretenimento da cidade de São Paulo.

A ação inclui o fornecimento exclusivo de Bauducco Pão para Hambúrguer e para o Hot Dog nos lanches vendidos no estádio, feitos com fermentação natural, técnica utilizada pela marca há mais de 70 anos.

A colaboração, que não teve valor de investimento revelado, também envolve o patrocínio oficial do Allianz Parque, com exclusividade no segmento de pães, além de acesso a camarotes em grandes eventos.

A marca de alimentos terá presença ampliada na arena por meio de inserções nos telões, telas de digital signage, RingLed 360, menu do estádio e um painel fixo no anel de circulação.

O novo acordo integra o movimento de 'contemporização' da Bauducco, voltado à ampliação de sua presença no setor de entretenimento e ao fortalecimento da conexão com diferentes públicos.

Em 2024, a marca patrocinou a série Bridgerton, da Netflix, e lançou cookies em colaboração com a Fini. Além disso, a Casa Bauducco atualizou sua identidade visual e expandiu o portfólio com novidades como o panetone de pistache.

Segundo André Britto, CMO da Bauducco, a ideia é criar conexões com os consumidores em ocasiões especiais. “A Bauducco é uma marca que transcende seus produtos e está profundamente conectada aos brasileiros. O Allianz Parque, palco de grandes eventos no futebol e em shows, oferece uma oportunidade para fortalecer essa relação”, afirma.

Nos últimos dois anos, a Bauducco figurou entre as cinco marcas de alimentos mais consumidas fora do lar no Brasil, segundo o estudo Brand Footprint Brasil, da empresa de pesquisas Kantar. No ranking de 2024, a companhia ocupa o quarto lugar, atrás dos refrigerantes Coca-Cola e Fanta, que ficaram em primeiro e segundo, respectivamente, e da água Crystal, em terceiro.

Marcelo Frazão, vice-presidente da WTorre Entretenimento, empresa que administra o Allianz Parque, destaca que a presença da Bauducco no portfólio de patrocinadores contribui para a diversificação das opções de alimentação. "Seguimos nesse processo contínuo de melhoria, consolidando a arena como uma das principais plataformas de consumo e experiência de marcas no mercado de entretenimento", afirma Frazão.

Com a entrada da Bauducco, o Allianz Parque passa a contar com 13 patrocinadores, incluindo Allianz Seguros, Prevent Senior, Banco Pan, Seara, Heineken, Motorola, Coca-Cola Femsa, Pepsico, Hellmann’s, Aiwa, Dahua e Rochinha.