Trump estuda reduzir financiamento federal para a Califórnia

O governo Trump estuda reduzir a verba destinada por Washington a universidades e serviços públicos do estado da Califórnia. Segundo fontes ligadas à Casa Branca, a medida, que pode ser tomada já na próxima semana, reduziria em mais da metade o valor fornecido ao estado, que atualmente é de mais de US$ 775 bilhões, o equivalente a R$ 4 trilhões, de acordo com o USASpending, banco de dados financeiros do governo federal dos Estados Unidos.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa americana, a Casa Branca planeja especificamente cortar o financiamento dado para a Universidade da Califórnia (UC) e a Universidade Estadual da Califórnia (CSU), além de ter ordenado às agências federais que identifiquem verbas alocadas que o governo pode reter do estado.

A medida de apontar um único estado para cortes de larga escala seguiria uma linha de diversos conflitos entre Trump, republicano, e o governador do estado, o democrata Gavin Newsom.

No mês passado, ele ameaçou reter o dinheiro dado à Califórnia devido à participação de uma atleta transgênero em um torneio de atletismo interescolar disputado em Fresno, na região central do estado, além de ter cortado mais de US$ 126 milhões, o equivalente a R$ 700 milhões, em projetos de prevenção de enchentes.

Já em janeiro, Trump criticou repetidamente a forma como o estado lidou com os incêndios florestais que atingiram a região, chegando até a divulgar informações falsas que ligavam a preservação de um peixe de poucos centímetros de comprimento, em risco de extinção, com a incapacidade das autoridades de controlar as chamas.

Também é especulado que o governo esteja estudando reduzir o financiamento dado às universidades da Califórnia como forma de retaliação a protestos feitos nos campi em defesa dos palestinos, em atos classificados pelo governo como antissemitismo.