Ibovespa opera sem direção com Petrobras em alta e bancos em queda; dólar tem leve queda

O Ibovespa inverteu o movimento de alta, passou a cair e ronda a estabilidade no pregão desta segunda-feira, 17, impulsionado pelo apetite ao risco no exterior e pela repercussão de indicadores econômicos brasileiros, bem como a guerra no Irã. Por volta das 11h10 (horário de Brasília), o principal índice acionário registrava ligeira queda de 0,13%, aos 166.725 pontos, no mesmo horário, o dólar comercial também retraía 0,24%, a R$ 5,207. O petróleo, por outro lado, operava em alta nesta manhã.

Entre as ações de maior peso, Vale (VALE3) recuava 0,38%, enquanto Petrobras avançava 0,50% (PETR4) e 0,41% (PETR3). Itaú Unibanco (ITUB4) caía 1,08%, Bradesco (BBDC4) também recuava 1,27% e Banco do Brasil (BBAS3) caía 0,49%. As units do BTG (BPAC11) operavam estáveis, enquanto as do Santander (SANB11) ganhavam 0,50%, a exceção de alta entre os bancões.

Magazine Luiza (MGLU3) liderava as altas, com avanço de 5,37%, em meio à eclosão da crise na Casas Bahia. O papel é seguido por Cogna (COGN3), com alta de 3,32%, Hapvida (HAPV3), com 2,82%, e Porto Seguro (PSSA3), com 2,64%. Na ponta negativa, CSN Mineração (CMIN3) recuava 2,17%, Cosan (CSAN3), -2,11%, Braskem (BRKM5), -2,03% e Marfrig (MBRF3), -1,59%.

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB), recuou 0,6% em junho ante maio, após alta de 0,1% no mês anterior. O resultado, divulgado hoje, ficou abaixo da expectativa de queda de 0,5%.

O Índice Geral de Preços 10 (IGP-10) também repercutiu no mercado. O indicador caiu 0,51% em agosto, após recuo de 1,13% em julho. Com isso, acumula alta de 1,48% no ano e de 2% em 12 meses. O economista da Fundação Getulio Vargas (FGV), Matheus Dias, vê que a queda refletiu, principalmente, os preços de energia.

Já o Boletim Focus manteve em 5,02% a projeção mediana para a inflação de 2026. O mercado estima PIB de 1,98%, câmbio de R$ 5,20 e Selic de 13,75% ao fim do ano.

Diretor de Câmbio da Ourominas, Elson Gusmão vê que pesam no índice "a saída de capital estrangeiro, a incerteza eleitoral e a recuperação judicial da Casas Bahia, com R$ 17,3 bilhões em dívidas", avaliou. "Uma recuperação mais consistente do real e do Ibovespa dependerá da redução do risco fiscal e da retomada do fluxo estrangeiro."

Petróleo sobe com prazo entre EUA e Irã

O petróleo avançava após o Irã descartar a extensão do memorando de entendimento com os Estados Unidos, cujo prazo termina hoje. Referência global de preços, os contratos futuros do Brent avançavam 0,37%, a US$ 88,85. O West Texas Intermediate (WTI), parâmetro nos EUA, subia 0,17%, a US$ 82,54 por barril.

Um funcionário sênior do governo iraniano ouvido pela Reuters afirmou que Teerã passaria à ofensiva caso a via diplomática fracasse. O acordo, firmado em 17 de junho, previa a abertura do Estreito de Ormuz durante as negociações sobre o programa nuclear iraniano.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, descartou a prorrogação e afirmou que o Irã não chegou a iniciar negociações e que os EUA violaram o entendimento desde o início.

Wall Street acompanha avanço da IA

Nos Estados Unidos, as bolsas operavam próximas da estabilidade, com o otimismo em torno da inteligência artificial (IA) compensando as tensões no Oriente Médio. O S&P 500 oscilava perto da estabilidade, enquanto o Nasdaq subia 0,2% e o Dow Jones recuava 0,2%.

As ações de semicondutores avançavam após a Bloomberg informar que a receita do segundo trimestre da Anthropic, dona do Claude, superou US$ 11,5 bilhões. A Micron Technology subia mais de 3%, enquanto Broadcom e Nvidia também avançavam.

Na semana passada, o S&P 500 bateu recorde histórico. Vendas no varejo abaixo do esperado e uma inflação mais branda reduziram as apostas em uma alta de juros pelo Federal Reserve (Fed) nas próximas semanas. A ata da última reunião do Fed será divulgada na quarta-feira, 19.

Entre os resultados do varejo, estão Home Depot na terça, 18, Lowe's na quarta e Walmart na quinta, 20.

Europa opera sem direção única

As bolsas europeias operavam mistas. O Stoxx 600 caía 0,16%, aos 656,79 pontos. O DAX recuava 0,23%, o FTSE 100 perdia 0,19% e o CAC 40 caía 0,50%. O FTSE MIB, de Milão, avançava 0,21%.

Os setores de mineração e tecnologia lideravam os ganhos, ambos com alta superior a 1%, enquanto alimentos e bebidas recuavam 0,9%.

Ásia fecha mista nesta segunda

Na Ásia, o Nikkei 225 subiu 0,74%, enquanto o Topix caiu 0,31%. O CSI 300 avançou 1,61% e o Hang Seng subia 1,5% na reta final dos negócios. Na Austrália, o S&P/ASX 200 recuou 0,46%.