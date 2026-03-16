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Barretos abre pré-venda da festa de peão 2026

A 71ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos ocorre entre 20 e 30 de agosto; pré-venda começa nesta segunda-feira, 16

Festa do Peão de Barretos: festival vai reunir mais de 100 shows e rodeios (Alisson Demetrio/Divulgação Festa do Peão de Barretos)

Festa do Peão de Barretos: festival vai reunir mais de 100 shows e rodeios (Alisson Demetrio/Divulgação Festa do Peão de Barretos)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 16 de março de 2026 às 16h41.

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A Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, considerada a maior do gênero no Brasil, iniciou nesta segunda-feira, 16, a pré-venda de ingressos para a edição de 2026.

O evento chega à 71ª edição e será realizado entre os dias 20 e 30 de agosto, na cidade de Barretos, no interior de São Paulo.

A pré-venda é exclusiva para clientes Sicoob. A venda geral de ingressos está prevista para começar nesta quinta-feira, 19.

Os ingressos são comercializados por lotes e incluem diversos setores.

A venda ocorre exclusivamente pela plataforma Total Acesso.

Line-up do festival

A programação musical ainda está em divulgação. O cantor Gusttavo Lima foi confirmado como embaixador da edição e terá apresentações previstas para os sábados, dias 22 e 29 de agosto.

Além das competições na arena, a festa reúne mais de 100 shows, feira comercial, espaço infantil e opções gastronômicas ligadas à cultura sertaneja.

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