Marketing

Ambev lança música inédita sobre moderação no aniversário de 70 anos de Barretos

Lorena Cristine vai dividir o palco com a dupla virtual HH&O para apresentar “Chama no Equilíbrio”, ação da Ambev que incentiva hidratação e consumo responsável durante a festa

Ambev promove ação de consumo responsável durante a Festa do Peão de Barretos

Ambev promove ação de consumo responsável durante a Festa do Peão de Barretos

Juliana Pio
Juliana Pio

Editora-assistente de Marketing e Projetos Especiais

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 15h35.

A Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos celebra 70 anos em 2025, e a Ambev, parceira do evento há quatro décadas com Brahma, preparou uma ação de marketing voltada ao consumo responsável. O evento começa nesta quinta-feira (21) e segue até 31 de agosto.

No palco principal, a cantora sertaneja Lorena Cristine vai se apresentar ao lado da dupla virtual Humberto Henrique e Osmar (HH&O), criada pela companhia, para lançar a música “Chama no Equilíbrio”.

A canção foi desenvolvida em um processo que uniu criatividade humana e inteligência artificial, com letras que incentivam a hidratação durante o consumo de bebidas alcoólicas. Entre os versos, destacam-se “Então chama na água, pra revezar com a cerveja” e “No calor do rolê, na emoção de quem ama / É água que chama, é água que chama”.

“Barretos chega aos 70 anos e a nossa parceria com o evento completa quatro décadas com a vitalidade que só o equilíbrio garante. Acreditamos que beber é sempre uma escolha pessoal — e que a moderação é o segredo: intercalar com água ou cervejas zero, como a Brahma 0,0%, se hidratar, se alimentar bem e ter boas razões para brindar, sempre com calma e cercado de boas companhias”, afirma Rodrigo Moccia, diretor de Relações Institucionais da Ambev.

A iniciativa foi concebida pelo Smart Drinking Lab, laboratório de inovação da Ambev dedicado exclusivamente à moderação. Criado há cinco anos, o Lab já apoiou mais de dez startups em projetos que conectam tecnologia, produto e consumo responsável.

Entre as soluções desenvolvidas estão a barrinha On by Beats, que incentiva a ingestão de alimentos durante o consumo de bebidas; o Flow Voice, aplicativo que mede o nível etílico pela voz; e o Antecipa, voltado à prevenção de acidentes de trânsito. O lançamento em Barretos amplia a estratégia de unir inovação e engajamento cultural para reforçar o tema.

“Desta vez, unimos a força criativa de uma artista super talentosa com a inteligência artificial como ferramenta complementar, para engajar os fãs nesse propósito que nos acompanha há mais de 15 anos. A moderação é um compromisso pra gente e os grandes eventos são uma oportunidade única para reforçar isso. Queremos estimular a participação das pessoas em um diálogo verdadeiro e necessário no universo sertanejo”, diz Moccia.

Segundo a companhia, na última década foram investidos mais de R$ 1,4 bilhão em programas de consumo responsável. As iniciativas incluem campanhas educativas, tecnologias e a diversificação de portfólio para atender diferentes perfis de consumo.

A Ambev aposta nas cervejas sem álcool como alternativa em grandes eventos e no cotidiano dos consumidores. A Brahma 0,0% é uma das marcas que simbolizam essa estratégia, apresentada como opção para moderação sem abrir mão do sabor.

Com a ação em Barretos, a empresa reforça sua presença histórica no festival e associa a comemoração de 70 anos da festa à mensagem de equilíbrio no consumo. A música inédita “Chama no Equilíbrio” sintetiza essa abordagem, conectando público jovem, tecnologia e a tradição sertaneja em torno da ideia de moderação.

Acompanhe tudo sobre:estrategias-de-marketingAmbev

Mais de Marketing

Carmed de Coca-Cola? Nova coleção da Cimed terá oito hidratantes licenciados da marca

Você conhece o uísque do mundo sertanejo (e o mais vendido do Brasil)?

Adobe cria diretoria de marketing na América Latina e anuncia Maria Clara Fleury Osorio

Mercado Pago leva rendimento de 120% do CDI para as campeãs do Carnaval do Rio

Mais na Exame

Brasil

'Não esperamos medidas paliativas, queremos objetividade', diz presidente da FIESC sobre tarifaço

Carreira

Uma estratégia de 'apenas três passos' fez ela ser promovida cinco vezes

Um conteúdo Bússola

Opinião: na era da IA, fator humano se torna maior diferencial competitivo

Casual

A jornada do atleta olímpico Stephan Barcha: dedicação, superação e paixão pelo hipismo