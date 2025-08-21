Ambev lança música inédita sobre moderação no aniversário de 70 anos de Barretos

A Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos celebra 70 anos em 2025, e a Ambev, parceira do evento há quatro décadas com Brahma, preparou uma ação de marketing voltada ao consumo responsável. O evento começa nesta quinta-feira (21) e segue até 31 de agosto.

No palco principal, a cantora sertaneja Lorena Cristine vai se apresentar ao lado da dupla virtual Humberto Henrique e Osmar (HH&O), criada pela companhia, para lançar a música “Chama no Equilíbrio”.

A canção foi desenvolvida em um processo que uniu criatividade humana e inteligência artificial, com letras que incentivam a hidratação durante o consumo de bebidas alcoólicas. Entre os versos, destacam-se “Então chama na água, pra revezar com a cerveja” e “No calor do rolê, na emoção de quem ama / É água que chama, é água que chama”.

“Barretos chega aos 70 anos e a nossa parceria com o evento completa quatro décadas com a vitalidade que só o equilíbrio garante. Acreditamos que beber é sempre uma escolha pessoal — e que a moderação é o segredo: intercalar com água ou cervejas zero, como a Brahma 0,0%, se hidratar, se alimentar bem e ter boas razões para brindar, sempre com calma e cercado de boas companhias”, afirma Rodrigo Moccia, diretor de Relações Institucionais da Ambev.

A iniciativa foi concebida pelo Smart Drinking Lab, laboratório de inovação da Ambev dedicado exclusivamente à moderação. Criado há cinco anos, o Lab já apoiou mais de dez startups em projetos que conectam tecnologia, produto e consumo responsável.

Entre as soluções desenvolvidas estão a barrinha On by Beats, que incentiva a ingestão de alimentos durante o consumo de bebidas; o Flow Voice, aplicativo que mede o nível etílico pela voz; e o Antecipa, voltado à prevenção de acidentes de trânsito. O lançamento em Barretos amplia a estratégia de unir inovação e engajamento cultural para reforçar o tema.

“Desta vez, unimos a força criativa de uma artista super talentosa com a inteligência artificial como ferramenta complementar, para engajar os fãs nesse propósito que nos acompanha há mais de 15 anos. A moderação é um compromisso pra gente e os grandes eventos são uma oportunidade única para reforçar isso. Queremos estimular a participação das pessoas em um diálogo verdadeiro e necessário no universo sertanejo”, diz Moccia.

Segundo a companhia, na última década foram investidos mais de R$ 1,4 bilhão em programas de consumo responsável. As iniciativas incluem campanhas educativas, tecnologias e a diversificação de portfólio para atender diferentes perfis de consumo.

A Ambev aposta nas cervejas sem álcool como alternativa em grandes eventos e no cotidiano dos consumidores. A Brahma 0,0% é uma das marcas que simbolizam essa estratégia, apresentada como opção para moderação sem abrir mão do sabor.

Com a ação em Barretos, a empresa reforça sua presença histórica no festival e associa a comemoração de 70 anos da festa à mensagem de equilíbrio no consumo. A música inédita “Chama no Equilíbrio” sintetiza essa abordagem, conectando público jovem, tecnologia e a tradição sertaneja em torno da ideia de moderação.