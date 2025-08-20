Você conhece o uísque da Festa do Peão de Barretos (e o mais vendido do Brasil)?

A marca de uísque 12 anos mais vendida do Brasil, segundo levantamento do instituto Nielsen, está reforçando seu posicionamento junto ao público sertanejo com experiências de marca, conteúdo proprietário e ativações de alto impacto no epicentro desse universo: o Festival do Peão de Boiadeiro de Barretos, no interior de São Paulo.

Com o mote “Old Parr chega Patrão em Barretos”, a marca do portfólio da Diageo reafirma sua identidade e tenta se reafirmar como símbolo da vida indomável, aquela que valoriza os momentos reais. A aposta é na força cultural do sertanejo como linguagem emocional que conecta gerações.

A marca de uísque ativa agora um território cultural na última semana de agosto, quando acontece a Festa de Barretos, e resgata um ícone da música sertaneja, a Festa do Patrão. Será a 30ª edição da festa, após anos sem acontecer. A Old Parr tem exclusividade nas ações do evento.

Conexão dos púbicos urbano e sertanejo

A ação Comitiva Old Parr, criada pela agência PROS, consolida a presença da marca no interior de São Paulo. Com mídia assinada pela AlmapBBDO e ativações comandadas pela UMAUMA, o projeto procura transformar a experiência em Barretos em um legado afetivo de marca.

“Resgatar a Festa do Patrão é mais do que trazer de volta um evento lendário, é um gesto que reflete os valores da marca, como autenticidade, liberdade e a celebração do agora”, diz Paloma Di Santo, diretora de marketing scotch portfólio da Diageo. “Old Parr acredita que viver intensamente é o que dá sabor à vida, e Barretos é o cenário ideal para esse encontro entre tradição e reinvenção.”

A Comitiva Old Parr parte da capital paulista em direção a Barretos, em uma tentativa de conectar o público urbano ao universo sertanejo por meio de conteúdos e ativações que celebram o inesperado. O grande destaque dessa ativação é o Big Foot, ponto de parada para fotos e interações.

Em Barretos, a marca promove ações surpresas em um ponto de experiência com degustações, ativações instagramáveis e distribuição de brindes. Em paralelo, QR Codes espalhados em parceiros possibilitarão ao público desfrutar de ativações na Festa do Patrão.

A Old Parr 12 anos tornou-se a maior marca de uísque deluxe do Brasil, segundo a Nielsen, após passar por rebranding em 2024, que reforçou a aposta no sertanejo como território estratégico — e que tem na Festa do Patrão o clímax dessa jornada.