Barbie: Burger King replica casa cor-de-rosa em unidade da Juscelino Kubitschek

No ritmo da estreia de Barbie, um dos filmes mais aguardados de 2023, o Burger King resolveu entrar na brincadeira cor-de-rosa do momento: a marca recriará, em parceria com a Warner Bros. e a Mattel, a casa da boneca em sua unidade da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek.

A nova 'casa' da Barbie já estará disponível para visitação a partir do dia 18 de julho. No local, além da decoração temática, a rede de fast-food também terá um combo de lanche baseado no filme, com um Milkshake de morango e um dunnut, feito em parceria com a Nesquik.

O local terá todos os andares personalizados com a temática do filme, que chega aos cinemas no próximo dia 20 de julho. O projeto é assinado pela agência Haute,que já realizou outras campanhas semelhantes com o Burger King antes, na unidade da Avenida Paulista.

Como vai ser a casa da Barbie do Burger King?

A unidade do Burger King na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek contará com um visual quase idêntico ao do filme. A fachada terá coqueiros cor-de-rosa, luzes direcionais e flamingos infláveis. No andar térreo, a penteadeira da boneca fará presença.

O lado de fora da loja promete deixar o famoso conversível rosa da Barbie disponível para fotos.

Como é o combo da Barbie do BK?

A partir desta quarta-feira, 12, o combo de lanche temático da Barbie já estará disponível para o público. Ele é composto por uma caixa com o "Pink Burguer" (pão brioche, fatia de queijo sabor cheddar, carne alta, bacon em cubos e molho rosa sabor defumado), a Batata do Ken (com caixinha personalizada) e o Shake da Barbie, de morango, que acompanha um donut com cobertura de chocolate rosa e branco.

Todos os itens do combo ainda virão em uma caixinha personalizada de papel, em formato de bolsa.

De acordo com o Burger King, o combo terá valor de R$ 36,90 e pode ser retirado em todas as unidades da marca no Brasil. O milkshake é o único item vendido separadamente, e custará R$ 21,90.

Quem está no elenco de Barbie?

Fazem parte do filme Margot Robbie, Ryan Gosling, Dua Lipa, Hari Nef, Emma Mackey, Ana Cruz Kayne, Sharon Rooney, Issa Rae, Kate McKinnon, Nicola Coughlan e Alexandra Shipp.

Dirigido por Greta Gerwig (Lady Bird), o filme promete uma comédia romântica voltada para a diferença entre o "mundo da Barbie" e o mundo real, em um roteiro que se afasta do conto infantil sobre a boneca mais famosa do mundo. E tudo, é claro, em uma paleta 100% cor-de-rosa.

Quando estreia Barbie nos cinemas?

O filme estreia oficilamente no dia 20 de julho, quinta-feira, nos principais cinemas do país. A pré-estreia acontece no dia 19, quarta-feira.

"Barbie" esgotou o estoque de tinta rosa

Chocante aos olhos é o universo da Barbie. E, se uma cor pudesse definir a boneca sexagenária da Mattel, seria o cor-de-rosa choque. Para colorir os cenários do filme "Barbie", que estreia em 21 de julho, a produção do filme esgotou todo o estoque da marca de tintas Rosco.

Segundo o Los Angeles Times, a escassez do produto ocorreu devido às complicações de distribuição causados durante a pandemia e ao frio extremo que atingiu o Texas em 2021, causando falta de material. “Havia essa escassez e então demos ao estúdio tudo o que podíamos. Eles nos limparam na pintura”, disse Lauren Proud, vice presidente global de marketing da Rosco.