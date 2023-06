Mundo menos cor-de-rosa: como o filme "Barbie" acabou com o estoque de tintas rosa

Chocante aos olhos é o universo da Barbie. E, se uma cor pudesse definir a boneca sexagenária da Mattel, seria o cor-de-rosa choque. Para colorir os cenários do filme Barbie, que estreia em 21 de julho, a produção do filme esgotou todo o estoque da marca de tintas Rosco.

Postes de luz, paredes, pisos, móveis e os mais diversos objetos que compõem o cenário do filme são cor-de-rosa. Em entrevista ao site Architectural Digest, a diretora do filme Greta Gerwig e a designer de produção do filme, Sarah Greenwood, falaram sobre a construção do mundo da Barbie, praticamente colorida pelo tom rosa fluorescente.

“Manter o lado infantil era fundamental”, diz Gerwig. “Eu queria que os tons de rosa fossem muito brilhantes e que tudo fosse quase demais”. Porém, a construção deste universo precisou de um grande estoque de tintas, chegando a compra total do estoque da marca Rosco. “O mundo ficou sem rosa”, disse Greenwood.

Segundo o Los Angeles Times, a escassez do produto ocorreu devido às complicações de distribuição causados durante a pandemia e ao frio extremo que atingiu o Texas em 2021, causando falta de materiais. “Havia essa escassez e então demos ao estúdio tudo o que podíamos. Eles nos limparam na pintura”, disse Lauren Proud, vice presidente global de marketing da Rosco.

Construída nos estúdios da Warner Bros. próximo a Londres, a casa cinematográfica da Barbie é uma reinterpretação dos brinquedos. “Eu queria capturar o que havia de tão ridiculamente divertido nas casas da Barbie. Por que descer escadas quando você pode deslizar em um escorregador para dentro da piscina? Por que subir escadas quando você pega um elevador que combina com seu vestido?", diz Gerwig.

Um histórico de filmes da "Barbie"

A "Barbie" sempre foi dona de uma larga franquia de filmes para crianças, mas todos em formato de animação. De "Barbie como Rapunzel" (2002) a "Barbie: Big City" (2021), foram várias as vezes em que a personagem inspirou meninas e mulheres a conquistarem seus sonhos e assumirem as mais diversas profissões.

Só em 2023 a "Barbie" chega com um filme live-action, em tom de sátira ao papel das mulheres em sociedade. A trama gira em torno do conceito de beleza, de auto aceitação e autoestima, em uma história recheada de referências a uma das bonecas mais vendidas do mundo.