Quando lança o filme da Barbie? Confira tudo sobre o lançamento

Um dos filmes mais aguardados do ano chega aos cinemas brasileiros ainda neste mês de julho: Barbie, produção que conta com orçamento de US$ 100 milhões e traz um elenco de peso.

Fazem parte do filme Margot Robbie, Ryan Gosling, Dua Lipa, Hari Nef, Emma Mackey, Ana Cruz Kayne, Sharon Rooney, Issa Rae, Kate McKinnon, Nicola Coughlan e Alexandra Shipp.

Os ingressos já estão a venda desde a semana passada nas principais redes de cinema do país.

Dirigido por Greta Gerwig (Lady Bird), o filme promete uma comédia romântica voltada para a diferença entre o "mundo da Barbie" e o mundo real, em um roteiro que se afasta do conto infantil sobre a boneca mais famosa do mundo. E tudo, é claro, em uma paleta 100% cor-de-rosa.

Quando estreia Barbie nos cinemas?

O filme estreia oficilamente no dia 20 de julho, quinta-feira, nos principais cinemas do país. A pré-estreia acontece no dia 19, quarta-feira.

Como comprar ingresso da pré-venda de "Barbie"?

A pré-venda do filme da Barbie começou na quinta-feira, 29, e pode ser adquirida tanto pela internet quanto nas bilheterias físicas. Redes de cinema como Cinemark, Cinépolis e Kinoplex já disponibilizaram os ingressos para o dia 19 de julho.

Veja o trailer de "Barbie"

"Barbie" esgotou o estoque de tinta rosa

Chocante aos olhos é o universo da Barbie. E, se uma cor pudesse definir a boneca sexagenária da Mattel, seria o cor-de-rosa choque. Para colorir os cenários do filme "Barbie", que estreia em 21 de julho, a produção do filme esgotou todo o estoque da marca de tintas Rosco.

Segundo o Los Angeles Times, a escassez do produto ocorreu devido às complicações de distribuição causados durante a pandemia e ao frio extremo que atingiu o Texas em 2021, causando falta de material. “Havia essa escassez e então demos ao estúdio tudo o que podíamos. Eles nos limparam na pintura”, disse Lauren Proud, vice presidente global de marketing da Rosco.

Quem está no elenco de "Barbie"?

