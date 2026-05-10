Bad Bunny vira símbolo da nova guerra bilionária da música

O mercado da música vive uma nova disputa por poder e dinheiro. No centro dessa transformação estão Bad Bunny e a Kobalt Music Group, dois nomes que passaram a simbolizar uma mudança silenciosa, mas profunda, na forma como artistas recebem por seu trabalho.

O novo jogo dos royalties

Em um cenário em que o streaming domina o consumo, mas paga cada vez menos por reprodução, o jogo deixou de ser apenas acumular plays. O novo foco está em controlar direitos, rastrear receitas com mais precisão e abrir novas fontes de monetização para músicas já lançadas.

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É nesse cenário que Bad Bunny se tornou um exemplo poderoso. Mais do que um fenômeno de audiência, o porto-riquenho virou um caso de negócio. Seu catálogo não depende apenas de streams, mas de um ecossistema que transforma relevância cultural em receita contínua, seja por licenciamento, bilheteria, distribuição ou valorização de marca.

O valor de controlar o catálogo

O impacto disso é direto. Bad Bunny não opera mais apenas como artista, mas como ativo estratégico dentro da indústria. Seu valor está tanto na música quanto na capacidade de movimentar audiência, consumo e atenção em múltiplas frentes, algo que amplia o potencial de arrecadação sobre sua obra.

Do outro lado está a Kobalt, empresa que há anos tenta romper a estrutura tradicional do mercado fonográfico. Em vez de seguir o modelo clássico das grandes gravadoras, a companhia construiu sua força em cima de tecnologia, transparência e gestão de royalties. O foco é menos controle sobre o artista e mais eficiência na coleta e distribuição de receita.

A nova corrida pela receita musical

A principal aposta recente da empresa é a Kosign, plataforma criada para ajudar artistas emergentes a acessar royalties sem precisar assinar contratos longos ou abrir mão de controle. O modelo funciona com adesão flexível, repasse de 80% dos royalties e liberdade para sair a qualquer momento. Desde o lançamento, mais de 31 mil artistas de 88 países se candidataram ao serviço.

A proposta ataca um problema antigo da indústria: o dinheiro que existe, mas não chega a quem criou a música. Segundo a Fast Company, cerca de US$ 1 bilhão em royalties fica preso todos os anos no sistema de publishing por entraves administrativos, falhas de registro e burocracia.

É justamente nessa falha estrutural que Bad Bunny e Kobalt se destacam. Um representa o artista que entende o valor do próprio catálogo. O outro, a empresa que tenta tornar esse valor rastreável, transparente e escalável.