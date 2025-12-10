Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Netflix divulga o trailer da 2ª temporada de 'Avatar'; assista

A segunda temporada de 'Avatar: O Último Mestre do Ar' está prevista para 2026

'Avatar: O Último Mestre do Ar': veja imagens da nova temporada (Avatar: O Último Mestre do Ar/Netflix)

'Avatar: O Último Mestre do Ar': veja imagens da nova temporada (Avatar: O Último Mestre do Ar/Netflix)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 17h03.

Tudo sobreNetflix
Saiba mais

Nesta quarta-feira, 10, a Netflix divulgou o primeiro teaser trailer oficial da segunda temporada de "Avatar: O Último Mestre do Ar".

A primeira temporada do live action do anime clássico foi ao ar em 2024. A história acompanha Aang, um garoto que é o último dominador de ar e o Avatar, uma figura lendária capaz de controlar os quatro elementos (Ar, Água, Terra e Fogo).

Na série, ele precisa dominar essas habilidades para trazer equilíbrio e paz a um mundo devastado pela guerra da Nação do Fogo

A segunda temporada vai estrear em 2026, mas ainda sem data prevista pela Netflix.

O que esperar da segunda temporada?

Os novos episódios vão ser muito importantes para a aprendizagem do jovem Aang, com a ajuda de Toph, uma mestra em artes marciais que vai auxiliá-lo a usar os poderes da terra.

O trailer divulgado pela Netflix é inclusive narrado por Toph, indicando o protagonismo que ela terá na próxima temporada. As novas imagens também revelam que os fãs da história pode esperar muitas cenas de ação.

A série já foi renovada para a terceira temporada.

Assista o trailer:

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:SériesNetflix

Mais de Pop

A 2ª temporada de 'Percy Jackson' estreia nesta quarta; veja onde assistir

'The White Lotus' é a série mais popular de 2025; veja o top 10

'Superman' é eleito melhor filme do ano; confira ranking

Prime Video divulga primeiras imagens de nova série de 'Jovem Sherlock'

Mais na Exame

Mercados

Projeções do Fed apontam para apenas um corte de juros nos EUA em 2026

Marketing

Mercado Pago estreia no BBB 26 e mira expansão como banco digital na América Latina

Brasil

Gilmar Mendes suspende parcialmente decisão sobre Lei do Impeachment

Negócios

EXAME lança documentário Educação e Futuro, série que revela escolas que moldam o ensino no país