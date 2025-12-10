Netflix divulga o trailer da 2ª temporada de 'Avatar'; assista

Nesta quarta-feira, 10, a Netflix divulgou o primeiro teaser trailer oficial da segunda temporada de "Avatar: O Último Mestre do Ar".

A primeira temporada do live action do anime clássico foi ao ar em 2024. A história acompanha Aang, um garoto que é o último dominador de ar e o Avatar, uma figura lendária capaz de controlar os quatro elementos (Ar, Água, Terra e Fogo).

Na série, ele precisa dominar essas habilidades para trazer equilíbrio e paz a um mundo devastado pela guerra da Nação do Fogo.

A segunda temporada vai estrear em 2026, mas ainda sem data prevista pela Netflix.

O que esperar da segunda temporada?

Os novos episódios vão ser muito importantes para a aprendizagem do jovem Aang, com a ajuda de Toph, uma mestra em artes marciais que vai auxiliá-lo a usar os poderes da terra.

O trailer divulgado pela Netflix é inclusive narrado por Toph, indicando o protagonismo que ela terá na próxima temporada. As novas imagens também revelam que os fãs da história pode esperar muitas cenas de ação.

A série já foi renovada para a terceira temporada.