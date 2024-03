'Avatar: O Último Mestre do Ar': série renovada para segunda e terceira temporadas

Depois do sucesso que foram os primeiros episódios de "Avatar: O Último Mestre do Ar", agora em versão live-action, a Netflix confirmou nesta quarta-feira, 6, que a série já foi renovada para segunda e terceira temporadas, que abordarão os livros da Terra e do Fogo.

A primeira temporada foi ao ar no dia 22 de fevereiro. Nos primeiros 11 dias após a estreia, ficou no topo do ranking das séries de língua inglesa mais assistidas da plataforma de streaming, com mais de 41 milhões de visualizações de usuários em todo o mundo. A versão live-action também consta em primeiro lugar em 76 países e no top 10 de 92.

Sucesso no TikTok

O engajamento dos fãs cresceu junto da série, sobretudo nas redes sociais. No TikTok, por exemplo, a hashtag #AvatarTheLastAirbender gerou 1 bilhão de visualizações globais na primeira semana após o lançamento. Até o momento, são mais de 914 mil publicações na plataforma relacionadas à produção. O perfil original da Netflix feito para a série tem quase 900 mil seguidores.

Qual é a história de 'Avatar: O Último Mestre do Ar'?

A série é um remake do desenho da Nickelodeon, lançado em 2005. Conta história de quatro nações em um mundo fictício, separados em tribos da Água, Terra, Fogo e Ar, que viviam em harmonia, sob a tutela de Avatar, o mestre dos quatro elementos e guardião da paz. Mas tudo mudou quando a Nação do Fogo resolveu conquistar o mundo, atacando e dizimando os Nômades do Ar.

Na produção, como a nova encarnação de Avatar ainda está para surgir, o mundo já perdeu as esperanças. Até que Aang (Gordon Cormier), um jovem Nômade do Ar e o último representante de seu povo, surge para tomar seu lugar de direito como o próximo Avatar. Junto com os novos amigos Sokka (Ian Ousley) e Katara (Kiawentiio), irmãos e membros da Tribo da Água do Sul, Aang embarca em uma missão fantástica para salvar o mundo e reagir à matança cruel do Senhor do Fogo Ozai (Daniel Dae Kim).

Quem está no elenco de 'Avatar: O Último Mestre do Ar'?

O elenco de "Avatar" é composto por Kiawentiio Tarbell, Dallas Liu, Gordon Cormier, Ian Ousley, Elizabeth Yu, Paul Sun Hyung Lee, Maria Zhang e Daniel Dae Kim.

Onde assistir o desenho de 'Avatar: O Último Mestre do Ar'?

A versão original, feita em animação 2D, está disponível na plataforma da Netflix, Paramount+ e Prime Vídeo. A série live-action é exclusiva da Netflix.