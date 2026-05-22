Marco Rubio cobra Otan por apoio limitado à guerra dos EUA contra o Irã

Repórter
Publicado em 22 de maio de 2026 às 08h58.
O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta sexta-feira, 22, que países da Otan terão de “responder” pela insatisfação do presidente Donald Trump com a postura de aliados europeus diante da ofensiva militar conduzida por Washington no Oriente Médio.
As declarações foram feitas antes de uma reunião com chanceleres da aliança na Suécia e reforçam o atrito diplomático em torno do nível de apoio internacional às operações americanas na região.
Rubio afirmou que as críticas de Trump à falta de respaldo de parte dos membros da Otan estão “bem documentadas” e que o tema não será resolvido imediatamente, mas precisará ser tratado entre os parceiros da aliança.
“As opiniões do presidente, francamente, decepção com alguns dos nossos aliados da Otan e com a resposta deles às nossas operações no Oriente Médio, estão bem documentadas. Isto terá que ser abordado”, disse o secretário.
A insatisfação mencionada pelo governo americano se concentra na recusa de parte dos países aliados em oferecer apoio mais direto às ações militares conduzidas pelos Estados Unidos em conjunto com Israel.
O posicionamento ocorre em meio à guerra iniciada em 28 de fevereiro contra o Irã, que vem ampliando tensões diplomáticas entre Washington e parceiros europeus.
Segundo o governo americano, a expectativa era de maior alinhamento político e logístico da Otan nas operações, o que não se concretizou na intensidade esperada pela Casa Branca.
O presidente Donald Trump tem demonstrado irritação com a postura dos aliados e passou a cobrar maior envolvimento da aliança nas ações em curso no Oriente Médio.
*Com AFP