Marco Rubio cobra Otan por apoio limitado à guerra dos EUA contra o Irã

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta sexta-feira, 22, que países da Otan terão de “responder” pela insatisfação do presidente Donald Trump com a postura de aliados europeus diante da ofensiva militar conduzida por Washington no Oriente Médio.

As declarações foram feitas antes de uma reunião com chanceleres da aliança na Suécia e reforçam o atrito diplomático em torno do nível de apoio internacional às operações americanas na região.

Rubio afirmou que as críticas de Trump à falta de respaldo de parte dos membros da Otan estão “bem documentadas” e que o tema não será resolvido imediatamente, mas precisará ser tratado entre os parceiros da aliança.

“As opiniões do presidente, francamente, decepção com alguns dos nossos aliados da Otan e com a resposta deles às nossas operações no Oriente Médio, estão bem documentadas. Isto terá que ser abordado”, disse o secretário.

A insatisfação mencionada pelo governo americano se concentra na recusa de parte dos países aliados em oferecer apoio mais direto às ações militares conduzidas pelos Estados Unidos em conjunto com Israel.

Tensão aumenta em meio à guerra no Oriente Médio

O posicionamento ocorre em meio à guerra iniciada em 28 de fevereiro contra o Irã, que vem ampliando tensões diplomáticas entre Washington e parceiros europeus.

Segundo o governo americano, a expectativa era de maior alinhamento político e logístico da Otan nas operações, o que não se concretizou na intensidade esperada pela Casa Branca.

O presidente Donald Trump tem demonstrado irritação com a postura dos aliados e passou a cobrar maior envolvimento da aliança nas ações em curso no Oriente Médio.

*Com AFP