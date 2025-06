Onde assistir aos filmes do Quentin Tarantino no streaming? Veja em ordem cronológica

O cinema tem suas peculiaridades e Quentin Tarantino é uma delas. Sinônimo de cinema ousado, com narrativas não lineares, personagens memoráveis e diálogos afiados, o cineasta reinventou a crítica e sátira sangrenta e mudou o curso da sétima arte. Em especial quando lançou "Pulp Fiction", em 1994.

O sucesso estrondoso do filme consolidou Tarantino como um dos diretores mais influentes da década, e redefiniu o cinema independente e popular. Com sua narrativa fragmentada e uma mistura única de humor, violência e cultura pop, a produção transformou atores como John Travolta e Samuel L. Jackson em ícones, além de inspirar uma geração inteira de cineastas.

Foi o início de uma revolução estética e narrativa. O "tarantinismo", que mescla violência estilizada, diálogos afiados e uma estrutura não linear, desafiou o público a montar a história peça por peça. E segue assim, mais de 30 anos depois da estreia de "Caes de Aluguel" — o primeiro dos 10 longas já lançados pelo cineasta.

Veja abaixo qual a ordem cronológica das estreias de Tarantino e onde assisti-los no streaming:

Cães de Aluguel (1992)

Sinopse: Criminoso reúne seis bandidos para grande roubo de diamantes. Algo sai errado e um deles é ferido durante roubo e os bandidos precisam descobrir quem foi que os traiu, o que gera enorme tensão no grupo e enfraquece a todos.

Onde assistir: Prime Video (aluguel) e Apple TV (aluguel)

Pulp Fiction: Tempo de Violência (1994)

Sinopse: Assassino que trabalha para a máfia se apaixona pela esposa de seu chefe quando é convidado a acompanhá-la, um boxeador descumpre sua promessa de perder uma luta e um casal tenta um assalto que rapidamente sai do controle.

Onde assistir: Prime Video (aluguel) e Apple TV (aluguel)

Jackie Brown (1997)

Sinopse: Comissária de bordo trafica dinheiro a mando de um vendedor de armas. Quando dois policiais oferecem um acordo para que ela entregue o bandido, a mulher decide enganar todos os envolvidos, com um olho na liberdade e outro numa mala cheia de dinheiro.

Onde assistir: Prime Video e Apple TV (aluguel)

Kill Bill: Volume 1 (2003)

Sinopse: A ex-assassina conhecida apenas como Noiva acorda de um coma de quatro anos decidida a se vingar de Bill, seu ex-amante e chefe, que tentou matá-la no dia do casamento. Ela está motivada a acertar as contas com cada uma das pessoas envolvidas com a perda da filha, da festa de casamento e dos quatro anos de sua vida. Na jornada, a Noiva é submetida a dores físicas agonizantes ao enfrentar a inescrupulosa gangue de Bill, o Esquadrão Assassino de Víboras Mortais.

Onde assistir: Prime Video e Apple TV (aluguel)

Kill Bill: Volume 2 (2004)

Sinopse: Noiva assassina é traída por antigo grupo e fica em coma por quatro anos. Quando acorda, procura vingança e mata seus companheiros um por um. Ao confrontar seu antigo mestre e amante, uma surpresa a espera.

Onde assistir: Prime Video

À Prova de Morte (2007)

Sinopse: Dublê Mike é um ex-profissional da indústria do cinema e da TV que gosta de levar mulheres para passeios mortais em seu tempo livre. Ele modificou seu carro para que o veículo fosse à prova de morte para o motorista. Enquanto provoca acidentes e as vítimas se acumulam, ele se salva sem praticamente nenhum arranhão. No entanto, Dublê Mike acaba encontrando quatro mulheres que não temem enfrentá-lo.

Onde assistir: Prime Video (aluguel)

Bastardos Inglórios (2009)

Sinopse: Durante a Segunda Guerra Mundial, na França, judeus americanos espalham o terror entre o terceiro Reich. Ao mesmo tempo, Shosanna, uma judia que fugiu dos nazistas, planeja vingança quando um evento em seu cinema reunirá os líderes do partido.



Onde assistir: Netflix, Prime Video (aluguel) e Apple TV (aluguel)

Django Livre (2012)

Sinopse: No sul dos Estados Unidos, o ex-escravo Django faz uma aliança inesperada com o caçador de recompensas Schultz para perseguir os criminosos mais procurados do país e resgatar sua esposa de um fazendeiro que força seus escravos a entrarem em competições mortais.



Onde assistir: Netflix, Prime Video e Apple TV (aluguel)

Os Oito Odiados (2015)

Sinopse: Em busca de abrigo para se proteger de uma nevasca, dois caçadores de recompensas, um prisioneiro e um homem que alega ser xerife conhecem quatro estranhos.



Onde assistir: Prime Video e Apple TV (aluguel)

Era uma Vez em… Hollywood (2019)

Sinopse: Em 1969, Rick Dalton é um ator de TV em declínio que tenta voltar à vida de fama e sucesso em Hollywood ao lado de seu amigo e dublê, Cliff Booth. No processo, eles cruzam com muitas pessoas influentes da indústria cinematográfica, como os novos vizinhos de Rick, o casal Sharon Tate e Roman Polanski, e acabam se envolvendo involuntariamente com a infame família de Charles Manson.



Onde assistir: Prime Video e Apple TV (aluguel)