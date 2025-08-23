Pop

Maior sucesso da Apple nos cinemas, 'F1' chega aos streamings; veja onde assistir

Com quase meio bilhão de dólares em bilheteria, o longa estrelado por Brad Pitt consolida a Apple como player relevante no mercado audiovisual

"Fórmula 1": veja onde assistir ao filme (Apple/Divulgação)

Redação Exame

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 12h04.

Após arrecadar cerca de US$ 595 milhões nas bilheteiras mundiais, o filme F1, estrelado por Brad Pitt, chega neste fim de semana para aluguel e compra digital na Apple TV e no Google Play.

O longa acompanha a história de Sonny Hayes, um ex-piloto que retorna da aposentadoria para orientar um jovem talento promissor e liderar a equipe Apex Grand Prix rumo ao sucesso.

Colocando a Apple no páreo com os estúdios gigantes de Hollywood, o desempenho financeiro confirmou o peso do projeto. Logo no primeiro fim de semana, F1 arrecadou US$ 144 milhões globalmente — sendo US$ 55 milhões nos Estados Unidos e US$ 88 milhões em outros mercados internacionais. O resultado superou lançamentos anteriores da Apple, como Assassinos da Lua das Flores, de Martin Scorsese, que em 2023 abriu com cerca de US$ 45 milhões.

'O que eu vivi nesse filme não se compara a nada que já tenha feito', diz Brad Pitt sobre novo longa

Estreia global estratégica

A campanha de lançamento de F1 foi planejada para acompanhar o calendário da Fórmula 1, refletindo a própria dinâmica das corridas. A première mundial aconteceu em 16 de junho de 2025, em Nova York, e poucos dias depois o filme estreou no Brasil e em Portugal, em 26 de junho, às vésperas do Grande Prêmio da Áustria. No dia seguinte, 27 de junho, chegou aos cinemas dos Estados Unidos e Canadá. O formato IMAX teve papel central na divulgação, com sessões especiais já no lançamento e um relançamento global em agosto, aproveitando a pausa de verão da categoria.

Além do elenco, que inclui Javier Bardem, Damson Idris, Kerry Condon e até pilotos reais da Fórmula 1, a produção se destacou também pelo marketing integrado aos dispositivos da Apple, com trailers que exploravam efeitos táteis no iPhone, experiências interativas no Apple Maps e notificações personalizadas para fãs de automobilismo.

