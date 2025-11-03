Morre Diane Ladd, atriz de 'Coração Selvagem', aos 89 anos

A atriz Diane Ladd morreu aos 89 anos nesta segunda-feira, 3. Segundo noticiado pelo Hollywood Reporter, a causa da morte da estrela de cinema não foi divulgada.

Mãe de Laura Dern, a Ladd foi indicada ao Oscar por filmes como Alice Não Mora Mais Aqui (1975), Coração Selvagem (1991) e As Noites de Rose (1992). Ela também estrelou no clássico Chinatown (1972).

Diane e Laura

A dupla de mãe e filha trabalharam juntas nos filmes Coração Selvagem e Império dos Sonhos (2006) e na série Enlightened (2011-2013). Aliás, no programa da HBO, Laura e Diane viveram mãe e filha em um relacionamento complexo.

Laura confirmou a morte para o Hollywood Reporter e falou um pouco sobre a mãe:

Minha incrível heroína e a mãe que eu tanto amava faleceu esta manhã, ao meu lado, em sua casa em Ojai, Califórnia. Ela foi a melhor filha, mãe, avó, atriz, artista e espírito empático que só os sonhos poderiam ter criado. Fomos abençoados por tê-la. Agora ela está voando com seus anjos

Carreira diversa

Rose Diane Ladnier é o nome completo de Diane Ladd. Ela nasceu em Meridian, no estado do Mississippi, mas se mudou para Nova York ainda adolescente. Lá, trabalhou como modelo e dançarina antes de iniciar sua carreira de atriz no teatro.

Ladd fez parte da primeira geração de séries de TV, com seu primeiro papel sendo no seriado The Big Story, em 1949.

No cinema, a trajetória foi mais complexa. Ela começou fazendo papéis sem levar crédito, em filmes como Murder Inc de 1960. Ladd atuou com seu marido na época, Bruce Dern no filme Wild Angels, de 1966, três anos antes de se divorciarem.

Os papéis de destaque da atriz vieram durante na faixa dos 30 anos. Na década de 1970, ela de fato se tornou uma estrela de cinema ao interpretar Flo em Alice Não Mora Mais Aqui.