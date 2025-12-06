Diretor de Batman defende ator após crítica de Tarantino

Matt Reeves, diretor de The Batman (2022), saiu em defesa de Paul Dano após Quentin Tarantino criticar o ator durante participação no podcast de Bret Easton Ellis. Tarantino afirmou que a atuação de Dano em Sangue Negro (There Will Be Blood, 2007) comprometeu sua avaliação do filme dirigido por Paul Thomas Anderson.

Em publicação no X, Reeves escreveu que Dano é um ator e uma pessoa incrível, isso dias depois das declarações de Tarantino ganharem repercussão nas redes sociais. O comentário de Reeves se refere ao trabalho do ator no papel de Edward Nashton/Charada em The Batman, produção comandada pelo diretor.

Críticas de Tarantino

Segundo informações do The Hollywood Reporter, durante o podcast, Tarantino listou seus filmes favoritos do século XXI e colocou Sangue Negro na quinta posição. Ele afirmou que o longa poderia ocupar um lugar ainda mais alto no ranking não fosse o que considerou “um grande defeito”: a atuação de Dano. O diretor avaliou que o filme “deveria ser protagonizado por apenas dois atores”, mas que a performance do ator introduziria um desequilíbrio.

Tarantino disse ainda que considera Dano “sem expressão” na obra e acrescentou que não aprecia o trabalho de outros intérpretes, como Owen Wilson e Matthew Lillard.

Paul Dano já atuou em produções dirigidas por nomes como Paul Thomas Anderson, Steven Spielberg e Denis Villeneuve. Em Sangue Negro, ele contracenou com Daniel Day-Lewis, cuja performance lhe rendeu o Oscar de melhor ator.

Matt Reeves, por sua vez, se prepara para iniciar as filmagens de The Batman Part II, que terá Scarlett Johansson no elenco em um papel ainda não divulgado.