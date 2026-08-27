Ator que deu a voz a personagem de Transformers e Ursinho Pooh morre aos 85 anos

O ator e dublador Peter Cullen, conhecido por dar voz a alguns dos personagens mais marcantes da cultura pop, morreu aos 85 anos. A informação foi confirmada por seu agente, Kevin Motley, que informou que o artista faleceu na quarta-feira, em sua residência em Los Angeles.

Em comunicado, a família pediu que o legado de Cullen seja lembrado por meio de valores que marcaram sua trajetória. “Honrem seu extraordinário legado servindo suas comunidades e liderando os outros com compaixão, integridade e lealdade. E lembrem-se sempre de ‘ser forte o bastante para ser gentil’”, diz a nota.

Ao longo de uma carreira que atravessou décadas, Cullen participou de inúmeros projetos na televisão, no cinema e na animação. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão as vozes de Optimus Prime, líder dos Autobots na série animada Transformers de 1984, e do melancólico Bisonho (Eeyore), personagem da franquia Ursinho Pooh.

Segundo a Associated Press, antes de se tornar um dos nomes mais reconhecidos da dublagem, Cullen trabalhou como locutor em programas de variedades e comédia no fim dos anos 1960, incluindo o influente The Smothers Brothers Comedy Hour. Mais tarde, participou de esquetes ao lado da dupla Sonny & Cher e consolidou uma carreira de destaque em animações como Os Smurfs e diversas produções da franquia G.I. Joe.

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Foi, porém, como Optimus Prime que o artista conquistou status de ícone. Embora a série original de Transformers tenha permanecido pouco tempo no ar, a marca se transformou em um fenômeno mundial, gerando brinquedos, histórias em quadrinhos, novas animações e, posteriormente, a bilionária franquia cinematográfica lançada por Michael Bay em 2007.

Cullen costumava lembrar que, durante o teste para o papel, sabia apenas que interpretaria um caminhão. Ao conhecer a descrição do líder dos Autobots, que se transformava em um caminhão vermelho, buscou inspiração em seu irmão mais velho, Larry, ex-fuzileiro naval que serviu os Estados Unidos na Guerra do Vietnã.

“Ele era meu herói e foi a principal inspiração para o personagem”, declarou o dublador em uma entrevista. “Eu apenas fiz uma impressão da voz de Larry. Ele continua vivo na minha memória até hoje, porque toda vez que interpreto Optimus Prime, vejo meu irmão.”

A voz grave e marcante de Cullen acompanhou o personagem também nos filmes da franquia Transformers, aparecendo em produções como A Vingança dos Derrotados (2009), O Lado Oculto da Lua, A Era da Extinção, O Último Cavaleiro, Bumblebee e O Despertar das Feras, lançado em 2023.

Eu sou Optimus Prime

As falas do líder dos Autobots se tornaram memoráveis para diferentes gerações de fãs. Frases como “Eu sou Optimus Prime” e “O destino raramente nos chama em um momento de nossa escolha” permaneceram presentes na memória do público por décadas.

De acordo com a AP, além de Transformers, Cullen acumulou outros papéis de destaque. Ele deu voz ao Bisonho em diversos projetos do universo Ursinho Pooh, incluindo a série The New Adventures of Winnie the Pooh, exibida entre 1988 e 1991. Também interpretou o vilão KARR na série A Super Máquina (Knight Rider) e foi responsável pelos sons de King Kong no remake do clássico lançado em 1976 e estrelado por Jeff Bridges.

Em entrevista ao The New York Times em 2008, Cullen afirmou que Optimus Prime era o personagem mais importante de sua carreira. Segundo ele, o impacto causado pelo líder dos Autobots na vida de milhões de pessoas fez com que o papel ocupasse um lugar especial em sua trajetória, rivalizando apenas com o carinho que recebia por interpretar o Bisonho.

Entre seus trabalhos mais curiosos está a participação no filme Predador. Diferentemente de outros personagens, ele não utilizou palavras para construir a criatura alienígena, sendo responsável pelos sons característicos do monstro. O dublador revelou que se inspirou no ruído produzido por um caranguejo-ferradura em seus momentos finais de vida.

O reconhecimento por sua contribuição à indústria veio em diferentes momentos da carreira. Em 2011, foi indicado ao Daytime Emmy por sua atuação como Optimus Prime. Já em 2023, recebeu um prêmio pelo conjunto da obra durante o Children's & Family Emmy Awards.

Nos últimos anos, Cullen manteve uma relação próxima com o público ao participar regularmente de convenções e eventos dedicados à cultura pop.

Peter Cullen deixa quatro filhos: Angus, Claire, Pilar e Clay.