A aposta da Microsoft: um sistema que converte milhares de jogos físicos para o digital

A Microsoft apresentou durante a Gamescom 2026 uma nova iniciativa que promete facilitar a transição entre o formato físico e o digital. A empresa revelou um sistema capaz de converter milhares de jogos em disco para versões digitais vinculadas à conta do usuário, permitindo que esses títulos sejam acessados sem a necessidade da mídia física.

A proposta é ampliar a flexibilidade para os jogadores, que poderão utilizar os games em serviços como o Xbox Cloud Gaming e o Xbox Play Anywhere, reduzindo a dependência do disco para jogar em diferentes dispositivos.

A novidade, porém, voltou a levantar questionamentos sobre o futuro das mídias físicas no ecossistema Xbox. Em entrevista à BBC, a CEO da divisão Xbox, Asha Sharma, foi questionada sobre a possibilidade de a próxima geração dos consoles abandonar o leitor óptico.

Sem entrar em detalhes sobre os planos de hardware da empresa, a executiva evitou confirmar qualquer mudança, mas afirmou compreender a importância das mídias físicas para parte da comunidade. Segundo ela, a Microsoft pretende continuar oferecendo aos consumidores liberdade para escolher a forma como desejam acessar seus jogos.

Coexistência entre formatos

Apesar do discurso favorável à coexistência entre os formatos físico e digital, a permanência dos discos pode depender de fatores que vão além das decisões da própria Microsoft. De acordo com informações divulgadas pelo Windows Central, a infraestrutura de produção de mídias físicas vem diminuindo nos últimos anos em razão da queda na demanda e da migração de fabricantes para segmentos considerados mais lucrativos.

Segundo o Tudocelular, esse movimento aumenta a pressão sobre as empresas do setor, mesmo diante da resistência de uma parcela dos jogadores que continua defendendo os jogos em mídia física. O debate ganhou ainda mais força após decisões recentes da Sony relacionadas ao tema, que geraram reações entre consumidores preocupados com a preservação e a posse dos conteúdos adquiridos.

Com a redução gradual das vendas de discos, manter leitores ópticos e linhas de produção em grande escala pode se tornar cada vez mais desafiador para as fabricantes de consoles, segundo o site. Em contrapartida, a distribuição digital ainda enfrenta críticas ligadas à propriedade dos jogos, já que licenças de uso e formas de acesso podem ser alteradas ou até removidas pelas plataformas.

Nesse cenário, as cópias físicas seguem oferecendo vantagens valorizadas por muitos consumidores, como a possibilidade de armazenamento independente, além da troca e revenda dos jogos. Até o momento, a Microsoft não revelou qual estratégia adotará para a próxima geração do Xbox.