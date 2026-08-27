'Stuart Não Consegue Salvar o Universo': que horas estreia o 6º episódio nesta quinta?

O sexto episódio de “Stuart Não Consegue Salvar o Universo” estreia nesta quinta-feira, 27, na HBO Max. No novo capítulo, Stuart e Denise chegam a um universo em que os humanos evoluíram a partir de vacas.

Em meio às viagens por diferentes realidades, os dois passam a considerar deixar as aventuras de lado e começar uma nova vida juntos.

A temporada também contou com participações de nomes de “The Big Bang Theory”, como Kaley Cuoco, Kunal Nayyar, Christine Baranski e Mayim Bialik. Os cinco primeiros episódios já estão disponíveis na HBO Max.

O episódio vai ao ar às 22h (horário de Brasília).

Segunda temporada confirmada

A segunda temporada de "Stuart Não Consegue Salvar o Universo" já foi confirmada. Na trama, Stuart e seus amigos continuam viajando pelo universo enquanto tentam consertar um apocalipse multiversal.

A série, produzida pela Warner Bros. Television, é derivada do universo de "The Big Bang Theory" e se tornou o segundo maior lançamento de comédia da história da plataforma.

Criada por Chuck Lorre, Zak Penn e Bill Prady, a produção estreou com boa repercussão de crítica e público.

Além disso, a produção recebeu o selo "Certified Fresh" no Rotten Tomatoes e teve elogios de veículos como NPR, The Wall Street Journal, CBR, TV Line e TheWrap.

A trama acompanha Stuart Bloom, dono de uma loja de quadrinhos, que precisa consertar a realidade depois de quebrar um dispositivo criado por Sheldon e Leonard, o que desencadeia um apocalipse envolvendo múltiplos universos. Ele conta com a ajuda da namorada, Denise, do amigo geólogo Bert e do físico Barry Kripke — e, no caminho, o grupo esbarra em versões alternativas de personagens conhecidos de "The Big Bang Theory".

O elenco é formado por Kevin Sussman (Stuart), Lauren Lapkus (Denise), Brian Posehn (Bert) e John Ross Bowie (Barry).

Channing Dungey, chairman e CEO do Warner Bros. Television Group e da WBD US Networks, destacou que a série trouxe uma abordagem original para uma franquia consolidada, mantendo a essência que consagrou o programa original.

"Foi uma alegria absoluta ver o público abraçar esta nova fase com tanta paixão, e mal podemos esperar para continuar explorando o multiverso na segunda temporada", disse.