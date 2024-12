As músicas mais pesquisadas do Google em 2024; veja ranking

Em 2024, várias músicas se tornaram hits. Muitas delas permaneceram não apenas nos Top 10 das mais ouvidas das plataformas de streaming, mas também na mente de muitos brasileiros. E evidentemente, esses sucessos não passaram despecebidos para o Google.

Nesta terça-feira, 10, a platafoma divulgou o relatório "As Buscas do Ano: o que os brasileiros mais pesquisaram no Google", que destaca listas de eventos, personalidades e acontecimentos que mais cresceram nas buscas neste ano, em comparação com o ano de 2023.

No mundo da música, a canção "Só Fé", do cantor Grelo, foi o termo campeão nas buscas dos brasileiros no Google neste ano, de acordo com o levantamento. O hit, que se tornou viral, foi um dos maiores sucessos tanto nas redes sociais quanto nos serviços de streaming. "Só Fé" chegou ao topo do Top 50 Brasil no Spotify.

Em segundo lugar, ficou a música "Let’s Go 4". Lançada em 2023, a colaboração entre DJ GBR, IG, MC Ryan SP, Don Juan e outros artistas manteve sua popularidade durante o Carnaval e ao longo de 2024. Com mais de 10 minutos de duração, a faixa acumula mais de 318 milhões de reproduções no Spotify.

Já a música "Casca de Bala", outro fenômeno viral de 2024 e destaque no TikTok, também aparece entre os destaques do ano.

Veja a seguir as músicas mais buscadas no Google em 2024

“Só Fé”, de Grelo “Let’s Go 4”, de DJ GBR, IG, Ryan SP, PH, Davi, Luki, Don Juan, Kadu ,GH do 7, GP e TrapLaudo “Eu Sou Teu Pai”, de Valesca Mayssa “Escape”, de Renascer Praise “Evangelho de Fariseus”, de Aymeê “Diz aí Qual é o Plano?”, de MC IG “Passa lá em Casa Jesus”, de Kailane Frauches “Tipo Hollywood”, de MC WS da Leste “Casca de Bala”, de Thullio Milionário “A Danada me Ligando”, de MC Cebezinho