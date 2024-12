Os filmes e séries mais pesquisados do Google em 2024

O ano de 2024 foi marcado por estreias na TV e no cinema que mexeram com a percepção dos brasileiros. Distante das comédias, foram os filmes e séries de drama os principais interesses dos brasileiros, segundo pesquisa anual de buscas no Google, divulgado pela companhia nesta terça-feira, 10.

Tem sido um ano promissor para o cinema — sobretudo o brasileiro. Puxados por "Ainda Estou Aqui", sucesso nacional que anda conquistando premiações no cenário internacional, outros filmes do Brasil tiveram mais procura nos cinemas e no streaming. Foi o caso de "Malu", "Retrato de um Certo Oriente", "Arca de Noé", "Evidências do Amor", "Estômago 2 – O Poderoso Chef", "Nosso Lar 2" e "O Auto da Compadecida 2", este último com estreia marcada para o dia 25 de dezembro. "Central do Brasil", "Que horas ela Volta", "Tropa de Elite" e "Bingo: O Rei das manhãs", clássicos disponíveis no streaming, ficaram também virais no TikTok.

Apesar do interesse mais latente, as buscas maiores foram para os filmes internacionais de grande bilheteria, em especial aqueles nas grandes franquias. O mesmo vale para séries lançadas em 2024: adaptações de videogames foram as mais buscadas pelos brasileiros.

Os filmes mais buscados de 2024

No cinema, "Divertida Mente 2" foi a produção mais procurada pelos brasileiros na plataforma. A animação da Pixar foi a maior bilheteria do ano em todo o mundo, com arrecadação de mais de US$ 1,68 bilhão. No Brasil, tornou-se o filme mais assistido no cinema do século, com público de 20 milhões de espectadores e R$ 400 milhões de faturamento.

Seguido dele veio "Deadpool & Wolverine", segundo filme com maior arredação do ano, de US$ 1,33 bilhão. E em terceiro, a novidade: "Ainda Estou Aqui", aposta brasileira do Oscar em 2025, que já passou de 2,5 milhões de espectadores no cinema. O longa de Walter Salles, estrelado por Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e Selton Mello, foi o primeiro a ser indicada à categoria de Filme falado em língua não inglesa no Globo de Ouro desde 2005.

As séries mais buscadas de 2024

Já entre as séries, a maior busca foi por "Fallout", série baseada no videogame de mesmo nome, lançada pelo Prime Vídeo em abril deste ano. A produção traz no elenco Ella Purnell. Aaron Moten, Kyle MacLachlan, Moisés Arias e Walton Goggins. Mostra as consequências de uma Grande Guerra de 2077, em uma versão alternativa da Terra, da qual surge uma sociedade retrofuturista que se refugia em bunkers. Entre os sobreviventes está Lucy, que deixa seu bunker em busca do pai no deserto de uma Los Angeles devastada.

Os doramas também fora muito buscados no Google em 2024, sendo “Rainha de Lágrimas” e “Beleza Verdadeira" as produções mais buscadas.