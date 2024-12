Dose dupla: conheça endereços gastronômicos que abrigam dois estabelecimentos em um só lugar

Imagine sair para explorar um lugar e descobrir que ele abriga duas experiências diferentes sob o mesmo teto. A tendência dos espaços multifuncionais está presente em diversos estabelecimentos em São Paulo, transformando endereços em pontos de encontro que unem cultura e gastronomia.

Bares com speakeasy anexo, galerias de arte seguidos por shows intimistas e cafeterias que após o dia oferecem drinques autorais à noite. Confira sete endereços com uma dose dupla de experiências.

Ama.zo - Cozinha Peruana e Casa de Don’Anna

A Casa da Don'Anna é um palacete construído entre 1912 e 1914, com projeto do arquiteto Ramos de Azevedo. O imóvel, que hoje preserva obras expressivas da arquitetura típica do início do século XX, pertenceu ao jovem casal Anna Silva Telles e Octaviano Alves de Lima Filho, e é aberto para visitação nos fins de semana. No endereço também funciona uma das unidades do restaurante peruano Ama.zo, com mesas cercadas por muito verde. Ali, brilham as criações do chef limenho Enrique Paredes, que aposta em uma cozinha peruana autoral, onde explora os sabores amazônicos, com destaque para a seção de ceviches.

Serviço: Casa de Don’Anna. Rua Guaianases, 1149 – Campos Elíseos, São Paulo. Agendamento de visitas pelo site. Ama.zo - Cozinha Peruana. Rua dos Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos, São Paulo - Fone: (11) 99560-4321 | Horário de funcionamento: terça a sexta das 12h às 15h30, domingo das 12h às 18h. Jantar de quarta a sexta das 19h às 22h.

Guilhotina Bar e O Carrasco

O Guilhotina é um dos mais premiados bares de coquetéis de São Paulo. Ali também funciona O Carrasco. Com acesso por uma cortina de veludo vermelha, o speakeasy tem ambiente discreto e à meia-luz e se destaca pelo atendimento mais personalizado. Nas duas casas a carta de drinques é assinada pelo mixologista Alê D’Agostino, que prepara receitas autorais sem deixar de lado os clássicos.

Serviço: Guilhotina Bar. Rua Costa Carvalho, 84 - Pinheiros, São Paulo - Fone: (11) 3031-0955 | Horário de funcionamento: terça a sexta das 18h à 1h, sábado das 17h à 1h. O Carrasco Bar. Rua Costa Carvalho, 84 - Pinheiros, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: terça a sábado das 19h à 0h.

Bar Original e Câmara Fria

Inaugurado há quase três décadas, o Bar Original inspirou uma geração de bares com seu ambiente retrô, chope gelado e petiscos. No andar superior, a casa mantém escondido o Câmara Fria, o primeiro speakeasy de São Paulo especializado em chopes e cervejas artesanais. Com decoração industrial, o bar se destaca pela oferta de chopes artesanais, com dez torneiras e uma carta com mais de vinte rótulos da bebida.

Serviço: Bar Original. Rua Graúna, 137 - Moema, São Paulo - Fone: (11) 2299-5336 | Horário de funcionamento: segunda à quarta das 17h à 0h, quinta das 17h à 1h, sexta das 12h às 2h, sábado das 12h às 2h, domingo das 12h às 19h. Câmara Fria. Rua Graúna, 137 - Moema - São Paulo/SP - Fone: (11) 2299-5336 | Horário de funcionamento: terça a quarta das 18h à 0h, quinta das 18h à 1h, sexta e sábado das 18h às 2h.

Café Hotel e No More Bad Coffee

Localizado em Pinheiros, o Café Hotel é um exemplo de um espaço multifuncional que une duas experiências completamente distintas sob o mesmo teto. Durante o dia, o espaço opera discretamente o No More Bad Coffee, um projeto especializado na torrefação de cafés de alta qualidade. A empresa atende apenas por delivery via Instagram ou pelo site. À noite, o endereço revela sua outra face: um bar vibrante, que atrai quem busca música, alta coquetelaria, pista de dança e bons petiscos. O espaço também é ideal para eventos, com áreas internas e externas que acomodam até 110 pessoas.

Serviço: Rua Amaro Cavalheiro, 22 - Pinheiros, São Paulo - Fone: (11) 3819-9255 | Horário de funcionamento: quarta a sábado das 18h à 1h. Pedidos @nonomorebadcoffee e nmbc.com.br

Fino da Bossa e New Gallery

Habituado no passado a promover saraus secretos em sua casa, com presença de Zé Rodrix, Tavito, Celso Viáfora e Guarabyra, Raul Corrêa da Silva fundou o Fino da Bossa - Canção de Autor. O espaço intimista é inspirado nos antigos clubes de MPB, com shows às quartas e às quintas-feiras. No mesmo endereço funciona a New Gallery, um espaço de arte contemporânea dedicado a exposições artísticas e educativas. É possível visitar a galeria antes dos shows.

Serviço: Fino da Bossa - Canção de Autor. Avenida Brigadeiro Faria Lima, 473 - Pinheiros, São Paulo/SP – Fone (11) 3530-3343 | Horário de funcionamento: quarta e quinta das 19h às 23h. New Gallery. Rua Padre Garcia Velho, 173 - Pinheiros, São Paulo – Fone: (11) 95677-7177 | Horário de funcionamento: terça a sexta das 10h às 12h e das 14h às 18h, sábado das 11h às 15h.

Oculto Bar e San Basile Destilaria

Com balcão comandado pela festejada dupla Spencer Amereno e Cris Negreiros, o Oculto Bar funciona a portas fechadas e, para que elas se abram, é preciso informar uma senha, já que seus 24 lugares são destinados a quem possui reserva. Na ambientação do bar, com pé-direito baixo e iluminação comedida, prateleiras junto à entrada acomodam o “laboratório” da destilaria San Basile, que compartilha do mesmo endereço. São garrafas contendo os testes que deram origem aos runs, vermutes, bitters e aperitivos da marca.

Serviço: Oculto Bar. Rua Fidalga, 120 - Vila Madalena, São Paulo - Fone: (11) 4040-3673 | Horário de funcionamento: quarta das 19h à 1h, quinta a sábado das 19h às 21h30 e das 22h à 1h | Reservas pelo site getinapp.com.br/sao-paulo/castelinho Destilaria San Basile. Rua Fidalga, 120 - Vila Madalena - São Paulo.

Jacarandá Restaurante e Raiz Club

A Villa Jacarandá abriga o Jacarandá, restaurante do chef executivo Milton Freitas, famoso pela gastronomia sul-americana, e também o Raiz Club by APTK Spirits com coquetéis que vão dos clássicos aos autorais, e enorme variedade de programações.

Serviço: Rua Alves Guimarães, 153, Pinheiros | Telefone: (11) 3083-3003 | Horário de funcionamento do Jacarandá: de segunda a quinta, das 12h-16h e 19h-23h; às sextas, até 01h; aos sábados, das 08h à 01h; e, aos domingos, das 08h às 22h | Horário de funcionamento do Raiz Club: conferir programação em: sympla.com.br/produtor/grupojacaranda