'Emergência Radioativa': série faz com que pesquisa sobre Césio-137 dispare 2.260% no mundo

"Emergência Radioativa" já se tornou um dos maiores sucessos brasileiros na história da Netflix, sendo número 1 em 16 países durante a segunda semana de exibição, segundo a Flixpatrol, plataforma que monitora a audiência dos streaminhs.

Além do sucesso dentro da plataforma, a série já despertou interesse no Google em pelo menos 46 países, de acordo com dados enviados pela empresa à EXAME.

Ranking de buscas no Google

Depois do Brasil, que ocupa o 1º do ranking de buscas por "Emergência Radioativa", Portugal, Irlanda e países da América do Sul e do Leste Europeu foram os que mais se procuraram pela série no Google. Confira o ranking:

Brasil Portugal Polônia Chéquia Uruguai Eslováquia Paraguai Romênia Argentina Irlanda

Além da própria obra, o lançamento da série na Netflix fez com que as buscas sobre o Césio-137 aumentassem 46 vezes no Google. No Brasil, a busca disparou 4.480%. No mundo, as pesquisas pelo assunto também subiram bastante - 2.260%.

Top 1 global em língua não-inglesa na Netflix

Na Netflix, em sua segunda semana de exibição, a minissérie "Emergência Radioativa" alcançou o Top 1 global de séries de língua não-inglesa mais assistidas da Netflix.

A produção somou mais de 10,8 milhões de visualizações no período e figurou no Top 10 de 55 países.

Lançada em 18 de março, a obra é inspirada no acidente com o Césio-137, ocorrido em Goiânia em 1987.

Sobre o que é 'Emergência Radioativa'?

A minissérie é criada por Gustavo Lipsztein, dirigida por Fernando Coimbra e produzida pela Gullane. Ambientada em 1987, acompanha físicos, médicos e as próprias vítimas enquanto enfrentam pânico e preconceito em uma corrida contra o tempo para rastrear a contaminação e salvar a cidade.

No elenco estão Johnny Massaro, Paulo Gorgulho, Bukassa Kabengele, Alan Rocha, Antonio Saboia, Luiz Bertazzo e Tuca Andrada, com participações especiais de Leandra Leal e Emílio de Mello, segundo a Rolling Stone.

Confira o trailer oficial:

Como ocorreu a tragédia com Césio-137 em Goiânia?

A origem do acidente remonta a 1972, quando a CNEN autorizou o Instituto Goiano de Radioterapia (IGR) a adquirir uma bomba de césio-137 de fabricação italiana para uso em serviços radiológicos, segundo o Ministério Público Federal.

Com o passar dos anos, pressionado a deixar o imóvel, o IGR transferiu sua sede para outro endereço. O instituto, no entanto, abandonou o equipamento, já obsoleto, nas ruínas do antigo prédio, sem comunicar o fato à CNEN ou à Secretaria Estadual de Saúde de Goiás. Em maio de 1987, a construção foi demolida a mando de um ex-sócio do IGR, sem qualquer aviso sobre a existência do material radioativo no local.

O acidente em si começou no dia 27 de setembro, quando dois catadores de material reciclável encontraram o equipamento nas ruínas e o desmontaram para venda a um ferro-velho.

A cápsula foi rompida a marretadas e o material radioativo (um pó que emitia uma luz azul cintilante, inodora e aparentemente inofensiva) chamou a atenção de Devair Alves Ferreira, dono do ferro-velho.

Devair levou o Césio-137 como presente para sua sobrinha de seis anos, Leide das Neves, que se tornaria a primeira vítima fatal do acidente.

As reações visíveis começaram a aparecer poucos dias após o primeiro contato.

Segundo a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, foram identificados e isolados sete focos principais de contaminação.

A CNEN monitorou 112.800 pessoas entre setembro e dezembro de 1987: 249 apresentavam contaminação interna ou externa, 49 foram internadas, 14 transferidas em estado grave para o Hospital Militar Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, e quatro morreram.