Artemis II vai atingir mais de 40 mil km/h no retorno à Terra; entenda

A missão Artemis II chega ao fim nesta sexta-feira, 10, após levar quatro astronautas para um sobrevoo Lunar durante 10 dias.

Essa foi a primeira missão tripulada à Lua desde o fim do programa Apollo, em 1972, e teve como objetivo testar sistemas e colocar dados para preparar as próximas etapas do programa, que levarão o homem para a superfície lunar novamente.

Segundo a Nasa, a missão coletou mais de 175 GB de dados, incluindo milhares de imagens da superfície lunar. Parte do material registra, pela primeira vez, documentação humana ao lado oculto da Lua.

Após uma bem sucedida volta em torno da Lua na última quarta-feira, 8, os astronautas realizaram ajustes de trajetória para preparar a volta para casa. A espaçonave acionou os propulsores por 15 segundos para corrigir o caminho de retorno à Terra.

Na tarde desta sexta, uma queima extra de combustível foi realizada para corrigir a trajetória e preparar para a reentrada na atmosfera terrestre.

Como funciona a reentrada na Terra?

A reentrada será em velocidade de aproximadamente 40 mil quilômetros por hora, expondo o escudo térmico da Orion a temperaturas de até 2.760°C.

Após o lançamento do foguete, a reentrada da cápsula é o momento mais crítico da missão.

Uma sequência de 11 paraquedas em diferentes altitudes desacelerará progressivamente a cápsula, de 520 km/h para 210 km/h, até os três paraquedas principais reduzirem a velocidade para 27 km/h no momento do toque na água, de acordo com a Nasa. O instante exato de pouso no oceano é conhecido como amerissagem.

Onde a Artemis II irá pousar?

A Orion pousará no Oceano Pacífico, próximo à costa de San Diego, na Califórnia. Essa é a mesma região onde a missão não tripulada Artemis I pousou em dezembro de 2022.

A cidade abriga a Base Naval de San Diego, maior base da Marinha americana no Pacífico, com 60 navios e mais de 200 unidades de suporte. O navio USS John Murtha será o responsável pela recuperação da tripulação.

Equipes da Guarda Costeira e da Nasa cobrem uma zona de pouso de cerca de 880 quilômetros de diâmetro. Após checagens médicas em uma base militar em San Diego, os astronautas seguem para o Johnson Space Center, em Houston.

Que horas assistir ao retorno da Artemis II?

A Nasa prevê o pouso da cápsula para às 21h07, do horário de Brasília.

Onde assistir ao retorno da Artemis II?

O retorno dos astronautas à Terra poderá ser acompanhado em tempo real pelo Youtube da Nasa: