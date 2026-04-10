Ruy Kameyama deixa a Azzas: ação cai mais de 10% no dia

As ações da Azzas 2154 (AZZA3) tiveram um dia de forte descolamento do mercado nesta sexta-feira, 10, encerrando o pregão como a maior queda do Ibovespa, em um movimento marcado por notícias corporativas e revisões negativas de expectativas.

Enquanto o principal índice da bolsa brasileira renovava máximas históricas pela terceira sessão consecutiva, com avanço de 1,12%, aos 197.323,87 pontos, após atingir 197.553,64 pontos no pico do dia, os papéis da companhia recuaram 10,88%, fechando a R$ 20,80. No ano, os papéis caíram 17,33%.

A ação passou a cair forte depois que o site Neofeed noticiou a saída de Ruy Kameyama, diretor-presidente da unidade de moda e lifestyle.

A empresa confirmou a informação via comunicado na CVM.

O executivo, que ocupava o cargo desde agosto do ano passado, deixará a companhia ao fim de abril para se dedicar a novos projetos pessoais e profissionais.

"Ao longo de sua trajetória na companhia, Ruy liderou importantes iniciativas estratégicas, contribuindo para ganhos de eficiência, rentabilidade e fortalecimento das marcas do grupo", afirma a Azzas no comunicado. Antes, ele havia sido CEO da BRMalls por mais de cinco anos.

Saída de executivos marca período pós-fusão

A saída acontece em um contexto de mudanças frequentes na estrutura executiva desde a criação da companhia, em agosto de 2024, quando a proposta inicial era de complementaridade entre operações em meio à fusão entre Arezzo&Co e Soma.

Desde então, a integração das diferentes frentes de negócios tem sido marcada por trocas em posições-chave, refletindo desafios na consolidação das operações e na definição de lideranças.

A unidade de moda e lifestyle comandada por Kameyama nasceu da unificação das verticais feminina (antigo Grupo Soma) e masculina (antiga AR&Co), formando uma única divisão baseada no Rio de Janeiro. O executivo, no entanto, não chegou a completar um ano à frente da área.

Em fevereiro, o executivo Rafael Sachete da Silva, com mais de 20 anos de Arezzo, e que há apenas seis meses foi deslocado do cargo de diretor financeiro da Azzas para diretor-presidente da unidade de calçados e bolsas da Azzas, também deixou o cargo para assumir o comando financeiro do Assaí.

Antes dele, porém, outros oito executivos de relevância deixaram a empresa.

Safra rebaixa preço-alvo do papel da Azzas 2154

Além das mudanças internas, nesta semana o Banco Safra revisou para baixo o preço-alvo das ações da Azzas, de R$ 31,50 para R$ 26, incorporando resultados recentes e um cenário macroeconômico mais desafiador.

Segundo o banco, a empresa atravessa um período de desaceleração do crescimento, com queda de receitas puxada pelo desempenho mais fraco nas unidades de calçados e na divisão democrática, o que limita ganhos de alavancagem operacional e posterga a recuperação de margens. A expectativa é de que esse cenário se intensifique diante de um ambiente macro ainda pressionado.

O Safra também reduziu sua projeção de vendas para 2026 em 1,6%, refletindo a demanda mais fraca, embora tenha elevado a estimativa de lucro em 7,9%, apoiada por margens estáveis e benefícios fiscais mais robustos. Ainda assim, a instituição manteve recomendação neutra para o papel, citando baixa visibilidade para uma retomada consistente das divisões com desempenho inferior.