Retrospectiva Spotify: os artistas e podcasts mais escutados por executivas em 2024

A retrospectiva musical do Spotify de diversas executivas brasileiras reflete um mix de influências que vão de clássicos brasileiros até ícones internacionais do rock e do pop. Duda Camargo, cofundadora da Pantys, por exemplo, destaca cantoras mulheres em sua playlist, com Norah Jones sendo seu refúgio para momentos de relaxamento. Já Joana Bittencourt, diretora das marcas Reserva, prioriza músicas que tragam leveza e boas energias, com hits como "Baianá" de Silva, que a ajudam a começar o dia com disposição.

Já o retorno de Victoria Toni, diretora de marca da Hering, ao Brasil após uma década em Nova York foi marcado por uma forte reconexão com a música brasileira. Djavan, Gilberto Gil e Aline Muniz têm sido suas principais escolhas. Renata Lamarco, da Dengo Chocolates, também compartilha seu apreço pela MPB e pelo rock, com Adriana Calcanhotto sendo sua companheira constante. Confira os artistas e podcasts mais escutados pelas executivas em 2024.

Duda Camargo, Cofundadora da Pantys

Artistas mais ouvidos em 2024

Norah Jones Sade Billie Eilish Drake Jack Johnson

"Este ano, a música foi muito presente no meu dia a dia. Busquei cantoras mulheres que me inspiram e que me acompanharam em vários momentos. Norah Jones virou meu refúgio nos momentos de relaxamento e autocuidado. Já a Sade, sempre escuto nos meus fins de semana, porque ouço desde pequena com minha família ou quando estou com amigos. E, claro, tem a Billie Eilish, que me conquistou totalmente em 2024. Acho que ela é uma das vozes mais incríveis da música e estou adorando acompanhar o trabalho dela."

Joana Bittencourt - Diretora das marcas Reserva

Artistas mais ouvidos em 2024

Marisa Monte Silva Caetano Veloso Usher Anitta

"As músicas que escuto têm um papel muito importante na minha rotina. Eu gosto de músicas que me fazem bem, que trazem leveza e deixam meu dia mais alegre, mas sem exageros. Não é aquele tipo de música super animada de noite, mas algo que me dá energia na medida certa, que me faz sentir bem. Costumo escutar muito enquanto caminho para a academia, porque quero chegar lá com disposição, de bom humor. A música acaba sendo um escape, uma forma de começar o dia com o pé direito. Por exemplo, Baianá, é uma que sempre me anima para começar a correr. Tem uma batida incrível, que já me coloca no ritmo, me deixa leve e feliz.

No geral, eu adoro música brasileira. Sou apaixonada por artistas como Marisa Monte, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Emicida. Essas músicas têm um toque de Bahia, do mar, e isso conversa muito comigo, porque o mar é meu lugar de renovação, onde recarrego as energias. Então, naturalmente, gosto de músicas que me transportam para esse estado de espírito.

Também gosto de músicas mais animadas para o treino, como algumas da Anitta, que têm um ritmo contagiante e me ajudam a encarar até o final da escada da academia, com aquele gás! Além disso, tem algumas músicas em inglês que me passam uma vibe positiva e boa energia, como Every Second, que eu acho muito divertida. Resumindo, minha playlist é feita de músicas good vibes, que me deixam feliz, especialmente de manhã, sem ser agressivas, mas que dão aquela animada e aquela vontade de cantar enquanto caminho. Isso ajuda a fazer o dia começar bem e com disposição."

Victoria Toni, Diretora de Marca Hering

Artistas mais ouvidos em 2024

Djavan Gilsons Aline Muniz Johnny Hooker Gilberto Gil

"Minha retrospectiva musical foi exatamente como eu imaginei: 100% brasileira. Ela reflete não só o meu gosto pessoal, mas também meu momento atual, marcando o meu retorno ao Brasil ano passado, após 10 anos morando em Nova York. Essa reconexão com a música brasileira tem sido muito especial. Inclusive, neste ano, a Hering esteve no Festival Turá, onde tive a oportunidade de assistir ao show do Djavan, e foi simplesmente incrível. Além disso, minha playlist tem uma pitada de infância, com músicas que meus filhos adoram. Esse mix de músicas traz uma dose extra de diversão e significado para os meus dias. Quanto aos podcasts, eles são o meu espaço de aprendizado e benchmark de trabalho. Gosto do Desmarketize-se, do João Branco, que traz conversas incríveis com os principais CMOs. Além de outros de marketing que sempre encontro insights valiosos que consigo aplicar no meu dia a dia."

Renata Lamarco, Diretora de Marketing da Dengo Chocolates

"Minha retrospectiva musical reflete perfeitamente meus interesses e momentos do dia. Tenho dois estilos principais: MPB, com destaque para Adriana Calcanhotto, que escuto constantemente, e rock, que é minha escolha ideal para acompanhar corridas e atividades esportivas. Além disso, sou apaixonada por podcasts. Entre meus favoritos estão Desmarketize-se, do João Branco — no qual tive a oportunidade de participar de um episódio —, Bom Dia Obvious e Vem Ouvir Essa História, que uso para contar historinhas de dormir para meus filhos."

Patricia Lima - CEO e Fundadora da Simple Organic

Artistas mais ouvidos em 2024

Linkin Park Foo Fighters Thiaguinho The Weeknd Bad Bunny

"Eu sou reconhecidamente uma fã de Foo Fighters e rock é um gênero que está sempre habitando o meu ranking porque me dá um norte e toda vez que eu preciso voltar para o meu DNA, escuto rock. Também amo Linkin Park, inclusive, adorei o novo álbum e estou obcecada pela voz da Emily, a nova vocalista, então estou ouvindo bastante. Mas eu sou super eclética e amo ser brasileira, Thiaguinho, por exemplo, é um artista que sempre escuto durante o ano, mas com a chegada do verão, clima de réveillon e praia, ouço ainda mais. Além deles, adoro ouvir as músicas do The Weeknd e no meu dia a dia sempre escuto Bad Bunny porque amo ouvir músicas leves e que me deixam feliz."

Podcasts mais ouvidos em 2024

"O Que Tem Na Sua Carteira - B3 + Steal the Look - Eu adoro e consumo muito esse podcast, inclusive, vi literalmente todos os episódios. Acredito que as apresentadoras Manu Bordasch e Ana Buchaim produzem um conteúdo muito rico com o objetivo de levar educação financeira para o mercado e para outras mulheres e isso é muito importante. Bonita de Pele Podcast - Esse podcast está no meu dia a dia, admiro os conteúdos e adoro os convidados, em especial o episódio com a Erika Hilton. A Jana Rosa, apresentadora do programa, trabalha pautas do universo da beleza de uma forma muito divertida e profunda."

Carol Cassou - Cofundadora do Gallerist

Artistas mais ouvidos em 2024

Teddy Swims Ben L’Oncle Soul Silva Billie Eilish Foo Fighters

"São artistas que eu adoro ouvir e cada um em um momento diferente. Teddy Swims sempre ouço quando estou cozinhando, Ben L’Oncle Soul adoro colocar quando recebo amigos, família ou em uma noite especial para jantar. Também amo brasilidades e sempre costumo ouvir Silva de manhã para já acordar feliz. Meus filhos amam Billie Eilish então também estou sempre ouvindo. E por fim, Foo Fighters que eu amo e escuto desde adolescente."

Podcasts mais ouvidos em 2024

Raising Parents with Emily Oster Creative Conversations with Suzy Menkes The Future of Shopping with Vogue Business The Debrief - The Business Of Fashion Critics at Large - The New Yorker

"Gosto de ouvir esses podcasts porque eles me oferecem novas perspectivas sobre temas que são essenciais para mim, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Eles me mantém conectada com tendências, reflexões culturais e insights sobre criatividade e inovação, além de me ajudar a olhar com outro ponto de vista para os desafios e oportunidades."

Ana Isabel de Carvalho Pinto - Cofundadora do Shop2gether

Artistas mais ouvidos em 2024

Nana Caymmi Adele KeineMusik Iggy Pop Gotye

"Meu top 5 musical desse ano é muito sobre quem eu sou e como a música faz parte do dia a dia aqui em casa. Adele e Nanna Caymmi, por exemplo, são trilha sonora de muitos momentos em família. Minha filha mais nova, que adora cantar, se inspira demais em vozes femininas assim, tão fortes e marcantes. Já quando estou sozinha no carro, é a vez de Gotye, e aí solto a voz mesmo – é quase uma terapia, aquele momento de relaxar cantando.

Mas não paro por aí. A diversidade sempre dá o tom por aqui. Keinmusik é meu combustível para as manhãs, com aquelas batidas progressivas que deixam qualquer treino mais animado. E é o Iggy Pop quem segura a onda durante o trabalho, me ajudando a manter o foco e a energia. Cada artista entra no momento certo, e eu percebo como a música é parceira em tudo.

Se eu fosse resumir, essa retrospectiva musical não é só sobre o que ouvi, mas sobre como vivi. Cada som, cada letra, carrega memórias, reconexões e até coisas novas que estou aprendendo. A música é como um lar pra mim, sabe? E esse ano, esse lar foi diverso, cheio de alma e com um destaque especial pras vozes femininas, que têm inspirado tanto a mim quanto a educação musical das minhas filhas."

Podcasts mais ouvidos em 2024

"Quanto aos podcasts, eles são meu espaço de aprendizado e também de inspiração para o trabalho. É lá que busco referências e faço meu benchmark. Escuto o BOF e o FFW Cast quase religiosamente – são ótimos pra quem gosta de estar antenado com o universo da moda e do consumo. No dia a dia, adoro os Shots de Economia, porque eles me dão uma visão geral, não só econômica, mas também sobre os principais fatos que estão rolando pelo mundo. Também curto muito o Shop Econômico, do Ricardo Amorim, no canal Economia Falada. É prático, direto, e traz insights supervaliosos. E, claro, não pode faltar o Morning Call do BTG Pactual. Em 10 minutinhos, já fico atualizado com as notícias mais quentes do mercado."