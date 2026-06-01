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Roland Garros: veja horário e onde assistir aos jogos dos brasileiros hoje

Luisa Stefani, Bia Haddad Maia e Marcelo Demoliner representam o Brasil nesta segunda-feira em Paris; confira a programação

Bia Haddad: brasileira joga hoje nas duplas femininas (Clive Brunskill/Getty Images)

Bia Haddad: brasileira joga hoje nas duplas femininas (Clive Brunskill/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 1 de junho de 2026 às 04h32.

A campanha histórica de João Fonseca tem mobilizado a torcida brasileira em Roland Garros. Nesta segunda-feira, 1º, enquanto o carioca de 19 anos descansa antes do confronto contra Jakub Mensik (República Tcheca), o país segue representado no Grand Slam francês.

Luisa Stefani, Beatriz Haddad Maia e Marcelo Demoliner entram em quadra nesta segunda-feira pelas chaves de duplas em busca de vaga na próxima fase do torneio disputado em Paris.

As partidas terão transmissão ao vivo pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo Disney+, no streaming.

Confira os horários dos brasileiros em ação nesta segunda-feira:

  • 7h10 — Tim Puetz (Alemanha) e Kevin Krawietz (Alemanha) x N. Balaji (Índia) e Marcelo Demoliner (Brasil)
  • 7h10Luisa Stefani (Brasil) e Gabriela Dabrowski (Canadá) x Ulrikke Eikeri (Noruega) e Quinn Gleason (Estados Unidos)
  • 8h20 — Demi Schuurs (Países Baixos) e Ellen Perez (Austrália) x Beatriz Haddad Maia (Brasil) e Liudmila Samsonova (Rússia)

Quando é o próximo jogo de João Fonseca?

João Fonseca enfrentará Jakub Mensik (República Tcheca) pelas quartas de final de Roland Garros na terça-feira, 2. O brasileiro tenta se tornar o primeiro tenista do país a alcançar uma semifinal de Grand Slam masculino desde Gustavo Kuerten, campeão em Paris em 2001.

Aos 19 anos, Fonseca já garantiu sua melhor campanha em torneios deste nível e encerrou um jejum de 22 anos sem um brasileiro nas quartas de final de simples de um Grand Slam.

Brasil tem seis representantes no torneio juvenil

O Brasil também conta com seis tenistas no torneio juvenil de Roland Garros.

Entre os destaques estão o goiano Guto Miguel, cabeça de chave número 1 da competição e atual número 2 do ranking juvenil, a potiguar Victória Barros, quarta colocada do mundo entre as juvenis, e a paulista Nauhany Silva, cabeça de chave número 5 em Paris.

A delegação brasileira também conta com Leonardo Storck, campeão do Roland Garros Junior Series disputado em São Paulo, o brasiliense Pedro Chabalgoity, a paranaense Eduarda Gomes e a paulista Pietra Rivoli, que disputa a chave de duplas do Grand Slam francês.

Jogos dos brasileiros no juvenil de Roland Garros nesta segunda-feira

  • 6h | Simples masculinoLuis Guto Miguel (Brasil) x Hyu Kawanishi (Japão)
  • 6h | Simples masculino — Pablo Pradat (França) x Leonardo Storck França (Brasil)
  • 6h | Simples feminino — Sonja Zhenikhova (Alemanha) x Nauhany Vitória Leme da Silva (Brasil) 
  • 4º jogo da Quadra 6Victória Luiza Barros (Brasil) e Paola Piñera Celorio (Espanha) x Daniel Baranes (França) e Ninon Carpentier (França)
  • 4º jogo da Quadra 2Luis Guto Miguel (Brasil) e Ziga Sesko (Eslovênia) x Emilio Camacho (Equador) e Rihards Neimanis (Letônia)
  • 5º jogo da Quadra 6 — Hyu Kawanishi (Japão) e Kanta Watanabe (Japão) x Leonardo Storck França (Brasil) e Flynn Thomas (Suíça)
  • 4º jogo da Quadra 8 — Ui Su Jeong (Coreia do Sul) e Pietra Rivoli (Brasil) x Nadia Lagaev (Canadá) e Antonina Sushkova (Ucrânia)
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