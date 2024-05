“Bebê Rena”: mulher que alega ser “Martha” da vida real quer processar Netflix

Fiona Harvey, que alega ter sido inspiração para a personagem Martha, da popular série “Bebê Rena”, da Netflix, divulgou uma carta aberta insinuando que pode abrir um processo contra a plataforma de streaming. As informações são da CNN.

A trama, criada e protagonizada por Richard Gadd, mostra uma versão dele mesmo sendo perseguido por uma mulher mais velha chamada Martha, interpretada pela atriz Jessica Gunning, depois que eles se conhecem em um pub em Londres.

Como quase tudo que ganha popularidade nas telas, verdadeiros detetives da internet foram tentar desvendar a identidade da verdadeira stalker de Gadd.

Agora, a mulher, que foi apontada nas redes sociais como a Martha da vida real, divulgou uma longa declaração na segunda-feira (20), dizendo que não tem “dúvidas de que a personagem Martha em ‘Bebê Rena’ pretendia ser um retrato seu", e que a Netflix e Gadd escolheram usá-la em um programa de TV para benefício financeiro próprio.

“Ninguém nunca me abordou para fazer qualquer comentário sobre a veracidade de Bebê Rena, ou a alegação muito séria e prejudicial de que sou uma criminosa condenada, com antecedentes criminais graves, que passou algum tempo na prisão. Ninguém nunca pediu minha permissão para me apresentar dessa forma ou para usar minha imagem”, escreveu ela em um trecho.

“Com a ajuda de um advogado, Chris Daw KC, estou reunindo uma equipa jurídica no Reino Unido e nos EUA para avançar com ações legais contra todos aqueles que mentiram sobre mim e usaram a minha imagem para lucrar grandes somas de dinheiro para si próprios", disse.

“A tempestade midiática em torno de Bebê Rena e a minha rápida identificação como a “verdadeira Martha” causaram danos incalculáveis à minha saúde, à minha reputação, às minhas perspectivas de emprego", falou.

A série vem sendo aclamada pela crítica pela forma como aborda o tema “stalking”, tanto pela perspectiva da vítima quanto do perseguidor - que neste caso sofre de problemas mentais.