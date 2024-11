"Me identifico com Senna", diz Gabriel Leone que interpreta o piloto em série da Netflix

No início deste ano, Gabriel Leone colocava o macacão e entrava em um carro de corrida para interpretar Alfonso de Portago, piloto espanhol que representou a escuderia Ferrari e morreu durante a corrida Mille Miglia, em 1957. Durante as gravaçsões na Itália, Leone soube que havia passado no teste para viver a história de outro piloto, desta vez o ícone brasileiro Ayrton Senna.

A minissérie de seis episódios é a mais cara já produzida pela Netflix Brasil e apresenta não apenas as vitórias de Senna nas pistas, mas as vulnerabilidades e os medos do piloto. Em entrevista, o ator conta sobre o processo de preparação para a série.

A minisérie foi filmada durante seis meses no Brasil, Argentina, Uruguai, Reino Unido e Mônaco. Envolveu uma equipe de mais de 3 mil pessoas de 8 países e um elenco total de 231 atores e atrizes de 9 países, representando 18 nacionalidades, além de mais de 14 mil figurantes. A série teve um desenho de produção complexo, com reconstituição de época e de um esporte muito específico, rico em detalhes.

Gabriel Leone conversou com EXAME Casual sobre os desafios e experiências de interpretar um personagem brasileiro icônico.

1 /22 Gabriel Leone como Ayrton Senna em Senna. (SENNA_GALLERY MORNING LIGHT_01566_Hor-Final_R)

2 /22 Johannes Heinrichs como Niki Lauda em Senna. (SENNA_106-LAUDA_0002_R)

3 /22 SENNA. Susana Ribeiro as Zaza in Senna. Cr. Alan Roskyn/Netflix © 2024 (SENNA. Susana Ribeiro as Zaza in Senna. Cr. Alan Roskyn/Netflix © 2024)

4 /22 SENNA. Camila Márdila as Viviane Senna in Senna. Cr. Alan Roskyn/Netflix © 2024 (SENNA_105-VIVIANE_0003_R)

5 /22 Gabriel Leone como Ayrton Senna, Julia Foti como Adriane Galisteu em Senna. (SENNA_105-SC125_0004_R)

6 /22 Gabriel Leone como Ayrton Senna, Gabriel Louchard como Galvão Bueno em Senna. (SENNA_105-SC107_0008_R)

7 /22 Gabriel Louchard como Galvão Bueno em Senna. (SENNA_105-SC58_0014_R_2)

8 /22 João Maestri como Rubinho Barrichelo em Senna. (SENNA_105-RUBINHO_0001_R)

9 /22 Steven Mackintosh como Frank Williams em Senna. (SENNA_105-FRANK_0006_R)

10 /22 Pâmela Tomé como Xuxa Meneghel, Gabriel Leone como Ayrton Senna em Senna. (SENNA_104-SC83_7C3A7882_R)

11 /22 Kaya Scodelario como Laura em Senna. (SENNA. Kaya Scodelario as Laura in Senna. Cr. Alan Roskyn/Netflix © 2024)

12 /22 SENNA (SENNA. © 2024)

13 /22 Hugo Bonemer como Nelson Piquet em Senna. (SENNA. Hugo Bonemer as Nelson Piquet in Senna. Cr. Alan Roskyn/Netflix © 2024)

14 /22 Arnaud Viard como Balestre em Senna. (SENNA. Arnaud Viard as Balestre in Senna. Cr. Alan Roskyn/Netflix © 2024)

15 /22 Patrick Kennedy como Ron Dennis em Senna. (SENNA. Patrick Kennedy as Ron Dennis in Senna. Cr. Alan Roskyn/Netflix © 2024)

16 /22 Matt Mella como Alain Prost em Senna. (SENNA. Matt Mella as Alain Prost in Senna. Cr. Alan Roskyn/Netflix © 2024)

17 /22 Marco Ricca como Miltão em Senna. (SENNA. Marco Ricca as Miltão in Senna. Cr. Guilherme Leporace/Netflix © 2024)

18 /22 Pâmela Tomé como Xuxa Meneghel em Senna. (SENNA_102-XUXA_7C3A2431_R)

19 /22 Gabriel Leone como Ayrton Senna, Alice Wegmann como Lilian em Senna. (SENNA_102-SC08_00034_R)

20 /22 "Senna" (SENNA. Cr. Guilherme Leporace/Netflix © 2024)

21 /22 Julia Foti como Adriane Galisteu em Senna. (SENNA_102-ADRIANEGALISTEU_7C3A7560_R)

22/22 Alice Wegmann como Lilian em Senna. (SENNA. Alice Wegmann as Lilian in Senna. Cr. Iza Campos/Netflix © 2024)

Este é o segundo filme que interpreta um piloto. O que levou da experiência de Ferrari para Senna?

Recebi a resposta da Netflix quando estava na Itália filmando Ferrari. Uma das últimas diárias foi em Ímola. E na hora do almoço eu consegui escapar para um parque ao redor da pista, onde fica a estátua mais bonita do Senna para mim. Fiz uma foto caracterizado como Portago e pedi a bênção para o Senna. Em Ferrari, eu pilotei carros de verdade em algumas cenas. Tivemos uma preparação longa no autódromo, foi a primeira vez que tive contato com a sensação do que é ser um piloto e do que é pilotar. Mas Senna foi o maior desafio da minha carreira, sem dúvida.

A história do Senna como piloto é mundialmente conhecida. Como foi mergulhar na história pessoal dele?

Isso é o que acho o mais legal da série. Quando você fala em Senna, as pessoas logo pensam nele como piloto, com macacão vermelho, capacete e troféu. Na série, contamos como ele virou o maior piloto de todos os tempos. A trajetória, a dedicação, a resiliência, enfim, os erros e os acertos dele. Quem é o Senna sem o capacete e o macacão. Mergulhei não só na construção do piloto, mas no Senna humano.

O que não sabia sobre o Senna que te surpreendeu?

Me surpreendeu bastante saber o quanto ele era talentoso e o jeito agressivo e competitivo que ele corria. Senna tinha uma técnica absurda. Mas, mergulhando na história dele, eu achei muito interessante saber como desde muito novo, desde os quatro anos de idade, quando ele ganhou o primeiro kart, o quanto ele praticou, e dedicou a vida inteira a melhorar e a evoluir ao automobilismo. Como a própria questão da chuva, que ele ainda é considerado o rei da chuva. Achei muito interessante enxergar como não era só o talento, sabe? Havia ali também uma dedicação, uma doação de uma vida para o esporte. Então não foi a toa que ele chegou onde ele chegou.

Há algo da vivência de Senna que irá levar para a sua vida pessoal?

Acho que sim. Eu me identifico com ele nesse sentido de correr atrás dos sonhos e de se dedicar, focar, se doar ao máximo, saber resistir às adversidades, não desistir, seguir em frente, seguir tentando, seguir acreditando em você. Sempre foi assim, principalmente em relação à minha carreira, então me enxergar [em Senna] foi muito bonito e ao mesmo tempo muito inspirador.