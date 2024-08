House of the Dragon: entenda o que Daemon Targaryen previu no último episódio da série

O último episódio da segunda temporada de "House of the Dragon" foi ao ar neste domingo, 4, e levou os fãs à loucura com a promessa de uma batalha sangrenta. Um dos momentos mais emocionantes do capítulo foi a previsão do futuro de Daemon Targaryen, no momento em que ele encosta no salgueiro sagrado por influência de Alys Rivers.

Na hora em que encosta na árvore, Daemon tem uma visão de um homem com cabelos brancos, que se transforma no Corvo de Três Olhos — figura já reconhecida de "Game of Thrones" e protagonizada, no final da série, por Brandon Stark. O corvo o leva até o frio do inverno atrás da muralha, com os Caminhantes Brancos (White Walkers). Depois, ele caminha por um local molhado e ensanguentado, com corpos de homens e dragões mortos. Em um dado momento, ele pisa em uma poça mais funda e se afoga em um lago.

A visão logo se transfere para um cometa vermelho que cruza o céu de Westeros e Essos. Dele, três dragões são mostrados dentro do fogo e, ao amanhecer, uma mulher nua aparece sentada no chão com três filhotes de dragão em seu colo, entre a fumaça e as brasas. Ele então aparece no salão em Porto Real, de frente para o Trono de Ferro. Uma figura turva está sentada nele, com a coroa na cabeça, e ela se transforma em Rhaenyra Targaryen. Ao fundo da sala, a rainha Helaena Targaryen o chama e diz "não passa de uma história. E você é apenas uma parte dela. Você sabe seu papel".

Veja a cena em que Daemon Targaryen prevê o futuro

O que significa a previsão de Daemon Targaryen?

Corvo de Três Olhos

As teorias são diversas sobre as visões de Daemon, que leva a algumas confirmações. O homem com cabelos brancos, que se transforma no Corvo de Três Olhos, pode ser Brynden Rivers, conhecido como Corvo de Sangue pela marca vermelha de nascença que leva na bochecha.

Brynden é descrito nos livros com cabelos brancos. Especula-se que seja um dos filmes bastardos de Aegon IV Targaryen, que ainda não nasceu no universo de "House of the Dragon".

White Walkers

Daemon prevê a existência dos White Walkers em sua visão, e confirma a Rhaenyra que viu como será o fim dos tempos — referindo-se às criaturas.

O fim da batalha sob o Olho de Deus

Na visão que tem quando encosta no Salgueiro, Daemon acaba vendo como será sua morte. Quando caminha por um local molhado e ensanguentado, com corpos de homens e dragões mortos, ele vê o fim da batalha próxima à Harrenhal, sob o Olho de Deus, um dos maiores lagos da região. Nessa batalha, a maior disputa é entre o próprio Daemon e Aemond Targaryen, que lutam entre si montados em seus dragões, Vhagar e Caraxes. Os dois morrem na luta, mas Daemon triunfa primeiro e crava a espada no olho bom de Aemond. Os dragões morrem também.

Daenrys renascendo do fogo

Ao ver o cometa vermelho que cruza o céu de Westeros e Essos, ele enxerga uma cena que está no final a primeira temporada de "Game of Thrones". Os ovos no fogo são de Drogon, Rhaegal e Viseryon, e a mulher sentada entre a fumaça e a brasa é Daenerys Targaryen. A série confirma, assim, que a personagem é a "princesa que foi prometida", da famosa "Canção de Gelo e Fogo", da qual o rei Viserys I, pai de Rhaenyra Targaryen, comenta.

Rhaenyra no Trono de Ferro

A visão de Daemon também mostra Rhaenyra Targaryen. Nos livros, a rainha chega a ocupar o Trono de Ferro ao invadir Porto Real, enquanto os exércitos dos Petros e dos Verdes batalham próximos de Harrenhal. Mas isso não dura muito tempo: ela logo sai fugida da cidade, quando Aegon II Targaryen retorna ao posto.

Quando estreia a 3ª temporada de House of the Dragon?

Ainda sem previsão, a terceira temporada ainda não começou a ser gravada. Se seguir os mesmos caminhos do primeiro para o segundo ano, os novos episódios da série devem estrear em julho de 2026.

Como assistir a 2ª temporada de 'House of the Dragon'?

Todos os episódios de "House of the Dragon" estão disponíveis na plataforma de streaming da Max.

Quem faz parte do elenco de House of the Dragon?

O elenco da série também é composto por Matt Smith, Emma D'arcy, Olivia Cooke, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, entre outros.

Onde assistir Game of Thrones online?

Todos os episódios das oito temporadas da série estão disponíveis no streaming da Max.