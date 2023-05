Matthew McConaughey e Woody Harrelson acreditam que podem ser irmãos

Matthew McConaughey acredita que Woody Harrelson pode ser seu irmão. Além de serem fisicamente semelhantes, os atores descobriram recentemente que a mãe de McConaughey e o pai de Harrelson se conheceram alguns anos antes da estrela de "Interestelar" nascer.

A declaração foi dada ao podcast "Let's talk off camera" de Kelly Ripa. Na mesma entrevista, McConaughey revelou que os dois vão estrear a nova série de comédia da AppleTV+, "Brother From Another Mother". Um título bastante semelhante ao que foi revelado pelo ator, mas ele não disse se o roteiro é baseado na história pessoal dos dois.

Como foi feita a descoberta?

A suspeita começou alguns anos atrás, em uma viagem das duas famílias para a Grécia, quando a mãe de McConaughey revelou que "conhecia" o pai de Harrelson. "Minha mãe estava lá e disse: 'Woody, eu conhecia seu pai'. Todos estavam cientes das reticências que minha mãe deixou após 'conhecia'. Era um 'conhecia' pesado", relembra o ator.

De acordo com McConaughey, eles foram atrás das histórias das famílias e acharam documentos que "indicariam" que os dois possam ter tido um caso, mas o ator não foi atrás de um teste de DNA.

"É um pouco mais fácil para Woody, porque o que ele tem a ver com isso? É um pouco mais difícil para mim, porque ele está me pedindo para dizer 'espera aí, meu pai pode não ser meu pai depois de 53 anos acreditando nisso?' Eu tenho um pouco mais em jogo", disse.