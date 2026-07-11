8 hotéis com esportes de aventura para passar as férias de julho em família

Chegaram as férias escolares e a tendência para a família, em especial para crianças e adolescentes, é clara na hotelaria: basta de tempo na frente das telas. Em vez do entretenimento predominantemente focado em smartphones, tablets e ambientes fechados, cresce a busca por destinos que ofereçam experiências ao ar livre, esportes de aventura e contato direto com a natureza.

O movimento é respaldado por dados do setor. Segundo levantamento da Paytour, as reservas de atividades turísticas registraram uma alta de 8,9% em 2025. O crescimento foi puxado pelo interesse dos viajantes em garantir atrações de lazer, esportes e ecoturismo integradas à hospedagem.

Abaixo, selecionamos oito hotéis brasileiros que adaptaram suas estruturas para oferecer programações esportivas voltadas a crianças e adolescentes neste período de julho.

1. Boa Vista Surf Lodge (Porto Feliz, SP)

Localizado a uma hora da capital paulista, o hotel conta com a primeira piscina de surf da América Latina. Para o público de 3 a 7 anos, o programa Surf Kids oferece aulas de uma hora (R$ 400) ou sessões livres de 55 minutos (R$ 660) na área de espuma da onda principal, com acompanhamento de instrutores.

A partir dos 7 anos, o hotel disponibiliza aulas divididas em nove níveis de prática, além de preparação física específica (R$ 260) e sessões de mobilidade (R$ 250).

Contato: (15) 3199-4713 | @boavistasurflodge

2. Carmel Cumbuco Resort (Caucaia, CE)

Situado a 30 km de Fortaleza, o resort aproveita as condições climáticas da Praia do Cumbuco para focar no kitesurf. A atração Carmel Kite (R$ 350 por hora) é voltada para hóspedes a partir de 16 anos, atendendo do nível iniciante ao profissional. O centro fornece os equipamentos náuticos necessários e exige um módulo mínimo de 10 horas de aula para que o praticante avance para a etapa de navegação com a prancha.

Contato: (85) 3266-6100 | @carmelcumbuco

3. Fasano Boa Vista (Porto Feliz, SP)

A 100 km de São Paulo, o complexo baseia as atividades principais no Centro Equestre. Crianças a partir de 6 anos podem realizar aulas de equitação voltadas ao hipismo clássico, com foco em saltos e manobras (R$ 242,50). Para a faixa de 3 a 5 anos, o hotel dispõe de equitação lúdica em picadeiro de areia (R$ 165,35).

A estrutura inclui ainda três opções de trilhas ecológicas gratuitas e um campo de paintball (sob consulta).

Contato: (15) 3261-9900 | @fasano

4. Bourbon Resort Atibaia (Atibaia, SP)

Com uma área de 400 mil m², o resort possui o espaço Fun Beach, que integra piscina com ondas e rio lento. Na área de esportes de aventura, o hotel disponibiliza um paredão de escalada de 8 metros de altura, incluso na programação para hóspedes a partir de 8 anos.

O complexo conta também com uma tirolesa de 280 metros de extensão, operada pela equipe de recreação, disponível por um custo adicional de R$ 40 por descida.

Contato: (11) 3512-8787 | @bourbonatibaia

5. Bourbon Thermas Eco Resort (Foz do Iguaçu, PR)

Inserido em uma área de 245 mil m² de mata nativa próxima às Cataratas do Iguaçu, o eco-resort possui atrações de aventura integradas à programação regular de lazer. Crianças a partir de 4 anos têm acesso a um paredão de escalada de 8 metros de altura, sem custo extra.

Na mesma faixa etária, o hotel oferece uma tirolesa de 60 metros de extensão, com plataforma de lançamento também fixada a 8 metros de altura.

Contato: (11) 3512-8787 | @bourboncataratas

6. Hotel Vila Selvagem (Fortim, CE)

Instalado à beira-mar, o hotel conta com o Pontal Padel Club, estrutura composta por quatro quadras de padel tênis com clínicas para crianças a partir de 7 anos. Para esportes náuticos, o espaço abriga o Jaguaribe Kite, centro-escola de kitesurf credenciado pela rede internacional Duotone Pro Center. O local oferece aulas para o público infanto-juvenil a partir dos 7 anos (com peso mínimo exigido de 30 kg), ministradas por instrutores bilíngues.

Contato: reservas@vilaselvagem.com | @vilaselvagem

7. Tivoli Ecoresort Praia do Forte (Mata de São João, BA)

O ecoresort na Bahia conta com uma estrutura de 300 hectares que inclui circuito de arvorismo, tirolesa, parede de escalada e arco e flecha na programação do Clubinho Caretta Caretta. Na parte náutica, o hotel oferece aulas de surf para crianças a partir de 5 anos, além de atividades de stand-up paddle, windsurf, caiaque e banana boat realizadas diretamente na praia em frente ao complexo (algumas modalidades sob consulta de taxa regulamentar).

Contato: (71) 3676-4000 | @tivoliecoresort

8. Txai Resort Itacaré (Itacaré, BA)

Localizado em uma área de 92 hectares de Mata Atlântica, o resort oferece aulas de surf em diferentes níveis, capoeira e trilhas na mata para crianças a partir de 5 anos (acompanhadas pelos responsáveis). Para a faixa etária acima de 12 anos, o hotel organiza atividades externas de maior impacto, como circuitos de arvorismo e rafting nas corredeiras do Rio de Contas.

Contato: (11) 3040-5010 | @txairesorts