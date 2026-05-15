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AtlasIntel: Duarte Jr. e Eliziane Gama empatam com 14,7% em corrida ao Senado pelo MA

Cada estado possui três vagas no Senado e, em 2026, os eleitores deverão votar em dois nomes

Eleições 2026: Dois novos senadores pelo MA serão eleitos neste ano (Jefferson Rudy/Agência Senado)

Eleições 2026: Dois novos senadores pelo MA serão eleitos neste ano (Jefferson Rudy/Agência Senado)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 15 de maio de 2026 às 15h16.

O deputado federal Duarte Jr. (Avante) e a senadora Eliziane Gama (PT) estão empatados em primeiro lugar na disputa ao Senado pelo Maranhão, segundo o levantamento da AtlasIntel, divulgado nesta sexta-feira, 15.

Cada estado possui três vagas no Senado e, em 2026, os eleitores deverão votar em dois nomes. Os senadores Weverton Rocha (PDT) e Eliziane Gama encerrarão seus mandatos neste ano e disputam a reeleição. Apenas Ana Paula Lobato (PSB) permanece até 2031.

De acordo com a pesquisa, Duarte Jr. e Gama estão com 14,7% das intenções de voto cada um. O ex-deputado federal Roberto Rocha (Novo) aparece com 11,8%. O senador Weverton tem 9,2%.

A ex-governadora Roseana Sarney (MDB) tem 6,3%. André Fufuca (PP) aparece com 6,1%. Antonia Cariongo (PSOL) tem 4,1%. Hilton Gonçalo (Mobiliza), Franklin Douglas (PSOL), César Pires (Novo) e Simplício Araújo (DC) aparecem com menos de 3% cada um.

Votos brancos e nulos somam 13,3%. Os entrevistados que não souberam responder chegam a 11,1%.

Quanto aos pré-candidatos que lideram primeiro e segundo votos, Eliziane Gama tem 21,6% das intenções de primeiro voto, e Weverton Rocha tem 11,6% de segundo voto.

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