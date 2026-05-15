'O custo de não tentar usar IA é muito maior do que o de errar', afirma partner da Lovable

Embora quase metade dos profissionais brasileiros já recorra a ferramentas de inteligência artificial por conta própria, o receio de errar ou de quebrar processos estabelecidos ainda paralisa muitas lideranças tradicionais.

Para Alexandre Messina, partner da Lovable, esse medo esconde o verdadeiro risco de mercado: a obsolescência.

Em entrevista exclusiva antes de sua palestra no AI Summit 2026, no dia 2 de junho, Messina enviou um recado direto para quem ainda hesita em dar os primeiros passos na tecnologia.

O custo de não agir

Para o especialista, o maior erro corporativo atual não é uma implementação de IA mal sucedida, mas sim a paralisia motivada pelo receio do desconhecido.

"O custo de tentar e errar é menor do que o custo de não tentar. Se a pessoa tem medo de começar a fazer algo porque pode dar errado, saiba que a probabilidade de dar errado se ela não fizer nada vai ser muito maior", provoca Messina.

A solução proposta por ele foge dos manuais teóricos e foca na experimentação imediata. Segundo o partner, o verdadeiro aprendizado nasce quando o profissional interage diretamente com ferramentas de ponta — seja conversando com o ChatGPT e o Claude, seja criando plataformas e agentes autônomos dentro da própria Lovable.

Olhar estratégico e novos modelos de negócios

No ambiente do AI Summit 2026, que reunirá executivos e tomadores de decisão de diversos setores no prédio da EXAME, Messina espera encontrar mentes inquietas e dispostas a subverter os modelos tradicionais de gestão.

Para ele, o valor do evento está justamente na capacidade de conectar a curiosidade técnica à transformação prática das empresas. "A expectativa é encontrar pessoas que são curiosas e interessadas em conduzir negócios de uma forma diferente e inovadora", destaca.

Conheça o AI Summit

O AI Summit, da EXAME e da Saint Paul Escola de Negócios, é uma iniciativa que reúne executivos, gestores e especialistas para debater como a inteligência artificial está redefinindo carreiras, processos e modelos de negócio no Brasil. O encontro promove imersão estratégica, networking e conexão entre conhecimento técnico e decisão de negócio, com foco em temas como IA agêntica, capacitação de times, governança e impacto setorial.

Data: 2 de junho de 2026

Local: Rua da Consolação 1601, São Paulo - SP