Após sucesso de 'Backrooms', 'The Mandela Catalogue' será transformado em filme

O terror nascido na internet acaba de conquistar mais um espaço em Hollywood. Depois da adaptação de "Backrooms", chegou a vez de "The Mandela Catalogue", um dos maiores sucessos do gênero "analog horror", ganhar uma versão para os cinemas. A produção marca mais um passo da indústria na busca por histórias que surgiram nas redes e conquistaram milhões de fãs ao redor do mundo.

Disputa entre estúdios

Segundo informações do Deadline, os direitos de adaptação foram disputados por 11 estúdios antes de serem adquiridos pela parceria entre Amazon MGM Studios, United Artists e a Amblin Entertainment, produtora de Steven Spielberg. O cineasta assina a produção ao lado de outros nomes da equipe responsável pelo projeto.

O criador da série, Alex Kister, também assume a direção do longa-metragem. O roteiro foi desenvolvido em parceria com Tyler Clifton, que igualmente participa da produção.

O que é 'The Mandela Catalogue'?

Lançada no YouTube em 2021, a série se passa no fictício Condado de Mandela, onde criaturas conhecidas como "Alternates" assumem a aparência de pessoas comuns para espalhar medo e provocar acontecimentos trágicos. A narrativa utiliza vídeos com estética de fitas VHS, transmissões antigas e comunicados de emergência, características que ajudaram a consolidar o gênero conhecido como terror analógico.

Ao longo dos anos, a produção acumulou mais de 100 milhões de visualizações, inspirou teorias, vídeos de análise e uma comunidade dedicada a decifrar os mistérios espalhados pelos episódios.

A nova aposta do terror digital

A adaptação chega na esteira do sucesso de "Backrooms", outro fenômeno criado na internet que também ganhou uma versão cinematográfica. O longa superou a marca global de US$ 300 milhões em bilheteria, tornando-se o filme de maior arrecadação da história da produtora A24.