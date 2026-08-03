Agosto tem feriado? Confira o calendário do mês

Quem espera um descanso prolongado no calendário pode se decepcionar: agosto de 2026 não terá feriados nacionais no Brasil. Ainda assim, o mês reúne datas comemorativas importantes, como o Dia dos Pais, além de feriados estaduais e municipais em algumas regiões do país.

Entre os destaques do calendário estão o Dia dos Pais, celebrado em 9 de agosto, e o Dia Internacional dos Povos Indígenas, comemorado na mesma data.

Dia dos Pais é feriado?

Não. Apesar de ser uma das principais datas comemorativas do ano, o Dia dos Pais não é considerado feriado. Em 2026, a celebração cai no domingo, 9 de agosto, sem alterar as regras de funcionamento do comércio ou da jornada de trabalho.

Agosto tem feriados municipais?

Sim. Algumas cidades terão feriados locais ao longo do mês. Um dos principais exemplos é Belo Horizonte, em que 15 de agosto é feriado municipal em homenagem a Nossa Senhora da Boa Viagem, padroeira da capital mineira. Em 2026, a data cairá em um sábado.

Calendário de datas comemorativas de agosto de 2026

1º de agosto: Dia Nacional do Maracatu e Dia Nacional do Selo;

Dia Nacional do Maracatu e Dia Nacional do Selo; 3 de agosto: Dia do Capoeirista;

Dia do Capoeirista; 4 de agosto: Dia do Padre;

Dia do Padre; 5 de agosto: Dia Nacional da Saúde;

Dia Nacional da Saúde; 7 de agosto: Dia Nacional da Cerveja;

Dia Nacional da Cerveja; 8 de agosto: Dia Nacional de Controle do Colesterol;

Dia Nacional de Controle do Colesterol; 9 de agosto: Dia dos Pais e Dia Internacional dos Povos Indígenas;

Dia dos Pais e Dia Internacional dos Povos Indígenas; 11 de agosto: Dia do Advogado;

Dia do Advogado; 19 de agosto: Dia Mundial da Fotografia;

Dia Mundial da Fotografia; 22 de agosto: Dia do Folclore;

Dia do Folclore; 25 de agosto: Dia do Soldado;

Dia do Soldado; 27 de agosto: Dia do Psicólogo;

Dia do Psicólogo; 29 de agosto: Dia Nacional de Combate ao Fumo.

Quais são os próximos feriados nacionais de 2026?

Após agosto, o calendário nacional terá os seguintes feriados:

7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil;

Independência do Brasil; 12 de outubro (segunda-feira): Nossa Senhora Aparecida;

Nossa Senhora Aparecida; 2 de novembro (segunda-feira): Finados;

Finados; 15 de novembro (domingo): Proclamação da República;

Proclamação da República; 20 de novembro (sexta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra;

Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra; 25 de dezembro (sexta-feira): Natal.

O que é ponto facultativo?

O ponto facultativo é uma data em que órgãos públicos podem optar por suspender ou manter o expediente. Diferentemente dos feriados nacionais, não há obrigação legal de paralisação das atividades.

Na iniciativa privada, a decisão sobre o funcionamento cabe a cada empresa ou ao que estiver previsto em convenções e acordos coletivos de trabalho.