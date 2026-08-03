Agosto tem feriado? Confira o calendário do mês

Repórter
Publicado em 3 de agosto de 2026 às 06h15.
Quem espera um descanso prolongado no calendário pode se decepcionar: agosto de 2026 não terá feriados nacionais no Brasil. Ainda assim, o mês reúne datas comemorativas importantes, como o Dia dos Pais, além de feriados estaduais e municipais em algumas regiões do país.
Entre os destaques do calendário estão o Dia dos Pais, celebrado em 9 de agosto, e o Dia Internacional dos Povos Indígenas, comemorado na mesma data.
Não. Apesar de ser uma das principais datas comemorativas do ano, o Dia dos Pais não é considerado feriado. Em 2026, a celebração cai no domingo, 9 de agosto, sem alterar as regras de funcionamento do comércio ou da jornada de trabalho.
Sim. Algumas cidades terão feriados locais ao longo do mês. Um dos principais exemplos é Belo Horizonte, em que 15 de agosto é feriado municipal em homenagem a Nossa Senhora da Boa Viagem, padroeira da capital mineira. Em 2026, a data cairá em um sábado.
Após agosto, o calendário nacional terá os seguintes feriados:
O ponto facultativo é uma data em que órgãos públicos podem optar por suspender ou manter o expediente. Diferentemente dos feriados nacionais, não há obrigação legal de paralisação das atividades.
Na iniciativa privada, a decisão sobre o funcionamento cabe a cada empresa ou ao que estiver previsto em convenções e acordos coletivos de trabalho.