BTG/Nexus: Flávio Bolsonaro reduz distância para Lula e empata tecnicamente no 2º turno

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem em empate técnico em um eventual segundo turno da eleição presidencial.

O presidente registra 46% das intenções de voto, enquanto o senador soma 45%, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 3.

Os eleitores que declaram voto em branco, nulo ou que não escolheriam nenhum dos candidatos somam 8% do eleitorado. Aqueles que não sabem ou preferiram não responder representam 2% na simulação principal.

O levantamento atual mostra que a distância entre os dois principais candidatos recuou em relação à rodada anterior. No final de julho, a sondagem indicava uma separação numérica de quatro pontos percentuais em favor do atual presidente.

Naquele levantamento, Lula marcava 47% contra 43% do senador fluminense. Agora, o petista oscilou negativamente um ponto, enquanto Flávio Bolsonaro oscilou positivamente dois pontos.

Essa é a menor diferença entre os dois desde abril, quando Lula e Flávio marcavam o mesmo percentual de voto da pesquisa divulgada nesta segunda-feira.

A mudança acontece após a oficialização das duas principais candidaturas. Flávio fez uma convenção com a presença do presidente argentino Javier Milei no dia 26 de julho, enquanto Lula reuniu sua base aliada neste último domingo, 2 de agosto.

Lula empata com Caiado e vence Zema e Renan

O instituto também mensurou o desempenho do atual presidente contra outros adversários de oposição. No embate direto com o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), o cenário também configura um empate técnico, no limite da margem.

Nesta simulação específica, Lula tem 46% e Caiado marca 42%. Os votos brancos, nulos ou em nenhum dos candidatos somam 10%, e os eleitores indecisos registram 3%.

Quando o adversário testado é o ex-governador Romeu Zema (Novo), o petista lidera com 46% contra 40% do mineiro, configurando vantagem numérica fora da margem de erro. Já contra Renan Santos, Lula pontua com 47% ante 37% do adversário.

A pesquisa Nexus entrevistou 2.002 eleitores entre 31 de julho e 2 de agosto de 2026, por meio de telefone (via CATI). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por BTG Pactual e está registrado no TSE sob o protocolo BR-02874/2026.